Амбер Херд "изгубила способност говора"

Популарна америчка глумица Амбер Херд је "изгубила (своју) способност говора" након правне битке с Џонијем Депом.
Глумица из "Аqуамана" и "Изгубљеног краљевства" изненада се појавила у документарцу "Силенцед" о оптуженим мушкарцима који користе тужбе за клевету како би ушуткали жене које проговарају о злостављању, а тврдила је да више не жели испричати властиту "причу" о свом браку с глумцем из франшизе "Пирати с Кариба".
У исповједном интервјуу за "Силенцед" - који је премијерно приказан на Филмском фестивалу Сунданце - с режисером Селином Мајлсом, Амбер је рекла: "Ово није о мени. Изгубила сам способност говора. Нисам овдје да испричам своју причу. Не желим испричати своју причу. Заправо, више не желим користити свој глас. То је проблем."
Међународна адвокатица за људска права Џенифер Робинсон такође је укључена у документарац и помагала је Амбер у њеном учествовању у Џонијевој тужби за клевету против новина "Сан" из 2018., након што су га прогласили "насилником", те се присјетила како су јој обожаватељи бившег супруга викали и ругали се док је ишла на суд и назад.
Рекла је Амбер:
"Исход тог суђења зависио је о мом учествовању, а ја сам зависила о исходу тог суђења. Кад сам први пут упознала Робинсонову, одмах сам стекла утисак да је она схватила ширу слику. Оно што се мени догодило је појачана верзија онога што многе жене проживљавају", објаснила је Амбер, преноси "БангПремиер".
