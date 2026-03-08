Logo
Large banner

Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Аутор:

АТВ

08.03.2026

10:50

Коментари:

0
Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Ирански Црвени полумјесец (ИЦП) упозорио је данас на ризик од токсичне кише након експлозија у нафтним постројењима у Ирану.

ИЦП је упозорио цивиле у објави на Телеграму да предузму мјере предострожности, наводећи да киша може да постане токсична након експлозија у нафтним постројењима, пренијела је Ал Џазира.

Техеран Иран

Свијет

Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Истиче се да таква киша може да изазове хемијске опекотине коже и оштећење плућа.

Грађани добили упутства

ИЦП је дао упутства грађанима да након експлозија нафтних постројења ни под којим условима не напуштају своје домове, а да се, уколико су напољу, одмах склоне испод бетонских или металних кровова и да избјегавају да се склоне испод дрвећа.

Професор на Универзитету у Техерану Фоад Изади рекао је да је тренутно око подне по локалном времену, а изгледа као да је ноћ због дима након експлозија нафтних постројења у том граду.

Техеран складиште нафте

Свијет

Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Најмање четири особе погинуле су у израелским нападима на иранска нафтна постројења у Техерану и провинцији Алборз, изјавио је данас ирански званичник.

У израелским нападима погођена су четири складишта нафте и центар за пренос нафтних деривата у Техерану и Алборзу, преноси Ал Џазира.

Како су саопштиле иранске власти, упркос нападу, "нема недостатка горива", а иранске снаге безбједности "тренутно су ангажоване у операцијама гашења пожара".

Међу погинулима су и два возача цистерни за нафту.

Техеран складиште нафте

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Нафта из погођених постројења процурела је у део техеранског канализационог система, а у главном граду Ирана потекле су "реке ватре" поред улица.

Видео-снимак објављен на платформи Икс приказује пожар који гори дуж дијела пута у граду.

Иранско Министарство за нафту је раније потврдило да су складишта горива погођена нападима у три области, укључујући и град Караџ у провинцији Алборз, западно од Техерана, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

црна киша Техеран

Teheran

Иран вијести

Иран

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иран Техеран напад

БиХ

Особље амбасаде БиХ у Техерану напустило Иран

2 ч

0
Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Свијет

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

3 ч

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Свијет

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

13 ч

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Свијет

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

14 ч

4

Више из рубрике

Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

Свијет

Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

1 ч

0
Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Свијет

Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

2 ч

0
Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

Свијет

Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија

2 ч

1
Опет се тресе: Јак земљотрес погодио Грчку

Свијет

Опет се тресе: Јак земљотрес погодио Грчку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner