Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Ирански Црвени полумјесец (ИЦП) упозорио је данас на ризик од токсичне кише након експлозија у нафтним постројењима у Ирану.
ИЦП је упозорио цивиле у објави на Телеграму да предузму мјере предострожности, наводећи да киша може да постане токсична након експлозија у нафтним постројењима, пренијела је Ал Џазира.
Истиче се да таква киша може да изазове хемијске опекотине коже и оштећење плућа.
ИЦП је дао упутства грађанима да након експлозија нафтних постројења ни под којим условима не напуштају своје домове, а да се, уколико су напољу, одмах склоне испод бетонских или металних кровова и да избјегавају да се склоне испод дрвећа.
Професор на Универзитету у Техерану Фоад Изади рекао је да је тренутно око подне по локалном времену, а изгледа као да је ноћ због дима након експлозија нафтних постројења у том граду.
Најмање четири особе погинуле су у израелским нападима на иранска нафтна постројења у Техерану и провинцији Алборз, изјавио је данас ирански званичник.
У израелским нападима погођена су четири складишта нафте и центар за пренос нафтних деривата у Техерану и Алборзу, преноси Ал Џазира.
Како су саопштиле иранске власти, упркос нападу, "нема недостатка горива", а иранске снаге безбједности "тренутно су ангажоване у операцијама гашења пожара".
Међу погинулима су и два возача цистерни за нафту.
Нафта из погођених постројења процурела је у део техеранског канализационог система, а у главном граду Ирана потекле су "реке ватре" поред улица.
Видео-снимак објављен на платформи Икс приказује пожар који гори дуж дијела пута у граду.
Иранско Министарство за нафту је раније потврдило да су складишта горива погођена нападима у три области, укључујући и град Караџ у провинцији Алборз, западно од Техерана, преноси Спутњик.
