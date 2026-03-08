Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Извор:
Аваз
08.03.2026
08:14
Коментари:0
Драматични призори долазе из Техерана, гдје су у суботу погођени резервоари за гориво.
Снимци који се шире друштвеним мрежама приказују огромне ватрене лопте које су се појавиле на небу изнад главног града Ирана.
Свијет
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак
Видеозаписи, чију аутентичност није било могуће потврдити, објављени су након што је израелска војска саопштила да је извела нападе на неколико комплекса за складиштење горива у иранској престолници.
شعلههای آتش سوزی 'انبار نفت شهران #تهران' از فاصله نزدیک— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی، شنبه ۱۶ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/LupR7XlNtc
У саопштењу израелских одбрамбених снага наводи се да иранске војне структуре често користе те резервоаре за снабдијевање горивом војне инфраструктуре.
'آتشسوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'
شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm
– Путем тих складишта ирански режим дистрибуира гориво различитим корисницима, укључујући и војне ентитете у Ирану – наводи се у саопштењу.
'انبار نفت شهران #تهران: بلوار کوهسار جنتآباد داره میسوزه!'— Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوهای دریافتی، بامداد یکشنبه ۱۷ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/51czYF8bl3
Израелска војска је додала да напад представља значајан корак у даљњем слабљењу иранске војне инфраструктуре.
– Наставићемо одлучно дјеловати како бисмо значајно умањили капацитете режима и уклонили пријетње по Израел – поручено је.
На једном од снимака, који је забиљежен из аутомобила у покрету, виде се густи стубови дима који се дижу високо у небо изнад града.
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч4
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
57
11
50
11
32
11
19
11
05
Тренутно на програму