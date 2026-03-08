Logo
Large banner

Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Извор:

Аваз

08.03.2026

08:14

Коментари:

0
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом
Фото: X

Драматични призори долазе из Техерана, гдје су у суботу погођени резервоари за гориво.

Снимци који се шире друштвеним мрежама приказују огромне ватрене лопте које су се појавиле на небу изнад главног града Ирана.

Техеран складиште нафте

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Видеозаписи, чију аутентичност није било могуће потврдити, објављени су након што је израелска војска саопштила да је извела нападе на неколико комплекса за складиштење горива у иранској престолници.

У саопштењу израелских одбрамбених снага наводи се да иранске војне структуре често користе те резервоаре за снабдијевање горивом војне инфраструктуре.

– Путем тих складишта ирански режим дистрибуира гориво различитим корисницима, укључујући и војне ентитете у Ирану – наводи се у саопштењу.

Израелска војска је додала да напад представља значајан корак у даљњем слабљењу иранске војне инфраструктуре.

– Наставићемо одлучно дјеловати како бисмо значајно умањили капацитете режима и уклонили пријетње по Израел – поручено је.

На једном од снимака, који је забиљежен из аутомобила у покрету, виде се густи стубови дима који се дижу високо у небо изнад града.

Подијели:

Тагови :

Teheran

Иран

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Свијет

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

13 ч

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Свијет

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

14 ч

4
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

15 ч

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Свијет

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

16 ч

0

Више из рубрике

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Свијет

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

13 ч

0
Смијењена министарка добила нову функцију

Свијет

Смијењена министарка добила нову функцију

13 ч

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Свијет

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

14 ч

4
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner