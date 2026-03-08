Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Извор:
Најбоји српски тенисер Новак Ђоковић је имао проблема током меча другог кола Индијан Велса током којег је чак, наводе медији, и повраћао.
Новак Ђоковић успјешно је започео наступ на турниру у Индијан Велсу, али пут до побједе против Камила Мајхшака није био без проблема.
Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса
Према наводима шпанског тениског портала "Punto de Break", током меча српски тенисер је у једном тренутку морао накратко да се склони иза рекламног паноа, гдје је, како тврде, повраћао.
На снимку се види да се Ђоковић удаљио од погледа публике на неколико секунди, иако се не може јасно разазнати шта се тачно догодило у том тренутку.
Little vomit break for Djokovic pic.twitter.com/LOPCiWMBQg— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) March 7, 2026
Услови за игру били су захтјевни, а додатни изазов представљала је чињеница да је Ђоковићу ово био први меч још од финала Аустралиан Опен. Физичка реакција организма на велики напор након дуже паузе није ријеткост у професионалном спорту.
Дуел је трајао два сата и 13 минута и донио је неочекивано компликован почетак за петоструког шампиона турнира, који је изгубио први сет. Ипак, српски тенисер је брзо пронашао ритам и преокретом стигао до победе резултатом 4:6, 6:1, 6:2."Није лако играти овакав меч после петонедељне паузе", објаснио је после победе, па додао:
"Знао сам да ће бити проблем, поготово јер су и услови за игру били незгодни. Успио сам да се рестујем послије првог сета и ниједном тренутку нисам био близу пораза."
Ђоковић је посебно био задовољан начином на који је одиграо завршницу меча.
"Нашао сам своју 'А' игру у правом тренутку, поготово је то било важно на почетку трећег сета".
