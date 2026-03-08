Logo
Large banner

Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Извор:

Б92

08.03.2026

08:57

Коментари:

0
Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Најбоји српски тенисер Новак Ђоковић је имао проблема током меча другог кола Индијан Велса током којег је чак, наводе медији, и повраћао.

Новак Ђоковић успјешно је започео наступ на турниру у Индијан Велсу, али пут до побједе против Камила Мајхшака није био без проблема.

Новак Ђоковић

Тенис

Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса

Према наводима шпанског тениског портала "Punto de Break", током меча српски тенисер је у једном тренутку морао накратко да се склони иза рекламног паноа, гдје је, како тврде, повраћао.

На снимку се види да се Ђоковић удаљио од погледа публике на неколико секунди, иако се не може јасно разазнати шта се тачно догодило у том тренутку.

Услови за игру били су захтјевни, а додатни изазов представљала је чињеница да је Ђоковићу ово био први меч још од финала Аустралиан Опен. Физичка реакција организма на велики напор након дуже паузе није ријеткост у професионалном спорту.

Компликован почетак

Дуел је трајао два сата и 13 минута и донио је неочекивано компликован почетак за петоструког шампиона турнира, који је изгубио први сет. Ипак, српски тенисер је брзо пронашао ритам и преокретом стигао до победе резултатом 4:6, 6:1, 6:2."Није лако играти овакав меч после петонедељне паузе", објаснио је после победе, па додао:

"Знао сам да ће бити проблем, поготово јер су и услови за игру били незгодни. Успио сам да се рестујем послије првог сета и ниједном тренутку нисам био близу пораза."

Ђоковић је посебно био задовољан начином на који је одиграо завршницу меча.

"Нашао сам своју 'А' игру у правом тренутку, поготово је то било важно на почетку трећег сета".

Подијели:

Тагови :

Ђоковић Индијан Велс

Indijan Vels

тенис

Новак Ђоковић

povraćanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Тенис

Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

13 ч

0
Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Тенис

Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

20 ч

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић открио најтежи меч у каријери

21 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић остаје без једног од главних спонзора

1 д

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса

4 ч

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Тенис

Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

13 ч

0
Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Тенис

Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

20 ч

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић открио најтежи меч у каријери

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner