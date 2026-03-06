Logo
Ђоковић остаје без једног од главних спонзора

Извор:

Агенције

06.03.2026

17:47

Коментари:

0
Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Новак Ђоковић остаје без једног од својих главних спонзора.

Према информацијама које стижу из Грчке сарадња са компанијом "Асикс" истиче у марту и неће бити продужена, односно настављена.

Са њима је сарађивао још од 2018. године и имао је вишемилионски уговор. Како се наводи у тексту, двије стране нису успјеле да пронађу заједнички језик за наставак сарадње и ту се њихов пут завршава.

Кога ће Ђоковић изабрати?

Зато ће сада бити занимљиво видјети кога ће Ђоковић изабрати и са ким ће потписати уговор о опреми, пошто је кроз каријеру носио управо "Асикс" патике и њихову опрему.

У исто вријеме споменута компанија је почела да промовише све више Џека Дрејпера, британског тенисера, тако да је то још један сигнал у ком правцу иду.

