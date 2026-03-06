Ђоковић остаје без једног од главних спонзора

Извор:
06.03.2026
Новак Ђоковић остаје без једног од својих главних спонзора.
Према информацијама које стижу из Грчке сарадња са компанијом "Асикс" истиче у марту и неће бити продужена, односно настављена.
Са њима је сарађивао још од 2018. године и имао је вишемилионски уговор. Како се наводи у тексту, двије стране нису успјеле да пронађу заједнички језик за наставак сарадње и ту се њихов пут завршава.
Зато ће сада бити занимљиво видјети кога ће Ђоковић изабрати и са ким ће потписати уговор о опреми, пошто је кроз каријеру носио управо "Асикс" патике и њихову опрему.
У исто вријеме споменута компанија је почела да промовише све више Џека Дрејпера, британског тенисера, тако да је то још један сигнал у ком правцу иду.
