Ирански дрон погодио зграду у којој је боравио Ђоковић

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:16
Коментари:1
Брат Новака Ђоковића, Ђорђе Ђоковић, привремено је напустио стан у Дубаију у којем је живио са супругом Сашком, након што је њихову зграду, према наводима медија, погодио ирански дрон.
Ријеч је о луксузној некретнини за коју се раније спомињала цифра од око два милиона евра.
Стан се налази у једној од атрактивнијих зона Дубаија, у близини најпознатијих туристичких локација и пословних средишта. Када су се одлучили на пресељење у Уједињене Арапске Емирате, Ђорђе и Сашка нису скривали да им је тај град посебно прирастао срцу. Говорили су о динамици живота, пословним обавезама и потреби за промјенама, пише српски Блиц.
Сашка је тада истицала како је њихова веза од почетка обиљежена честим селидбама и прилагодбама новим срединама. "Стално смо у некој врсти преслагивања и тражења простора, али најважније је да у кључним одлукама идемо заједно", рекла је уз осмијех, додајући да је склона промјенама и да је води авантуристички дух.
Градови и општине
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''
Ђорђе је, пак, пресељење у Дубаи описивао као логичан корак у одређеној фази живота. Пословне обавезе усмјериле су их према Блиском истоку, но нагласио је да Србију доживљавају као свој дом и мјесто којем се увијек враћају. Свака селидба, рекаоје, носи одговорност и изазове, али и нову енергију.
Ђорђе Ђоковић годинама развија пословне пројекте у иноземству и води неколико твртки, понајвише изван Србије. Иако је јавности познат првенствено као млађи брат једног од најуспјешнијих тенисера у историји, његов професионални пут одвија се изван спортских терена, између подузетништва и међународних тржишта.
