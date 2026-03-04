Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Logo
04.03.2026

13:03

Америчка глумица Меган Фокс вратила се на Инстаграм у великом стилу тако што је позирала у атрактивном издању и одушевила пратитеље на споменутој друштвеној мрежи. На фотографије је реаговао и њен бивши заручник Машин Ган Кели.

Позирала је у мајици и тангама, а "врело" издање употпунила је самостојећим чарапама и штиклама с платформом на којима су нацртани листови канабиса.

"Све је љепше јер смо осуђени на пропаст", навела је у опису објаве која је прикупила више од три милиона лајкова.

У коментарима су се низале реакције њених одушевљених фанова.

"Најљепша жена на свијету", "Ове фотографије су ми поправиле дан", "Изгледаш савршено", неке су од њих.

Машин Ган Кели је написао: "Одушевљен сам што имам број твог телефона".

Пар је раскинуо у новембру 2024. године, након што је она пронашла поруке које је слао другим женама. Покушали су се помирити, али веза ипак није опстала. Извор за магазин People је раније овог мјесеца рекао:

"Они већ јако дуго нису заједно и њихова веза је завршена. Њихова веза се у овом тренутку своди само на заједничко родитељство. Меган је фокусирана на своју д‌јецу и бебу и тек се прилагођава овом новом поглављу. То јој је заиста приоритет".

