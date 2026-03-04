Нова пјесма Мише Бањца: "Отац" говори о љубави и захвалности

Извор:
Мишо Бањац је завршио снимање нове пјесме која носи назив "Отац".
Ова емотивна нумера доноси снажну поруку и искрене стихове посвећене једној од најважнијих животних фигура.
"Отац" је пјесма која дирљиво говори о љубави, поштовању и захвалности – каже Мишо Бањац те открива да ће премијера бити у марту.
Аутор текста је Горан Борић из Приједора, док је за музику и аранжман био задужен Александар Софронијевић, реномирани хармоникаш и музичар. Продукцију потписује Иван Лекић, који је пјесми дао завршни звук и препознатљив музички печат.
Видеоспот, који је визуелно употпунио емоцију и поруку саме пјесме, је урадио Бојан Стевановић у продукцији АС Студио Тон.
