Нова пјесма Мише Бањца: "Отац" говори о љубави и захвалности

04.03.2026

09:47

Пјевач Мишо Бањац
Фото: Уступљена фотографија

Мишо Бањац је завршио снимање нове пјесме која носи назив "Отац".

Ова емотивна нумера доноси снажну поруку и искрене стихове посвећене једној од најважнијих животних фигура.

"Отац" је пјесма која дирљиво говори о љубави, поштовању и захвалности – каже Мишо Бањац те открива да ће премијера бити у марту.

Аутор текста је Горан Борић из Приједора, док је за музику и аранжман био задужен Александар Софронијевић, реномирани хармоникаш и музичар. Продукцију потписује Иван Лекић, који је пјесми дао завршни звук и препознатљив музички печат.

avion

Србија

Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Видеоспот, који је визуелно употпунио емоцију и поруку саме пјесме, је урадио Бојан Стевановић у продукцији АС Студио Тон.

Пјевач

Мишо Бањац

