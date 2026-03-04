Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо

Извор:
Информер
04.03.2026
07:50
Коментари:1
Пјевач Дадо Полумента је са трудном женом Ивоном и дјецом на Малдивима, а усљед ескалације сукоба на Блиском истоку нису у могућности да се врате за Београд како су планирали.
Ивона Полумента је открила да су купили нове карте и да ће се другом рутом вратити кући, након што им је први лет отказан, преноси Информер.
"Све је океј са нама, купили смо нове карте, мало около, мало ћемо обићи планету, али карте се распродају брзином свјетлости, добро да смо и ово успјели. За пар дана се враћамо кући, дај Боже", написала је Ивона Полумента и додала:
"А до тада ћемо да одмарамо и уживамо колико можемо, јер без обзира што смо на овако предивном мјесту, неки непријатан осјећај и немир је присутан константно. Хвала дивни људи што питате, само да све буде како треба и да не гину недужни људи."
