Logo
Large banner

Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо

Извор:

Информер

04.03.2026

07:50

Коментари:

1
Дадо Полумента, пјевач
Фото: Instagram / Printscreen / DADOPOLUMENTAOFFICIAL

Пјевач Дадо Полумента је са трудном женом Ивоном и дјецом на Малдивима, а усљед ескалације сукоба на Блиском истоку нису у могућности да се врате за Београд како су планирали.

Ивона Полумента је открила да су купили нове карте и да ће се другом рутом вратити кући, након што им је први лет отказан, преноси Информер.

"Све је океј са нама, купили смо нове карте, мало около, мало ћемо обићи планету, али карте се распродају брзином свјетлости, добро да смо и ово успјели. За пар дана се враћамо кући, дај Боже", написала је Ивона Полумента и додала:

"А до тада ћемо да одмарамо и уживамо колико можемо, јер без обзира што смо на овако предивном мјесту, неки непријатан осјећај и немир је присутан константно. Хвала дивни људи што питате, само да све буде како треба и да не гину недужни људи."

Подијели:

Тагови :

Dado Polumenta

Bliski istok

Иран Америка сукоб

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Рођени на ова 4 датума не морају да траже срећу - она их сама проналази

4 ч

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

БиХ

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

4 ч

0
Магла на путу

Друштво

Упозорење за возаче: Смањена видљивост на овим дионицама

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

4 ч

0

Више из рубрике

Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања

Сцена

Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања

13 ч

0
Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

Сцена

Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

14 ч

0
Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Сцена

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

14 ч

0
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Сцена

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner