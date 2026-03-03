Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Извор:
Милојко Божић прославио се учешћем у ријалити програму "Парови", али и браком са 53 године млађом Милијаном Богдановић.
Милојко и Милијана били су учесници двије сезоне поменутог ријалити програма, а они су љубав крунисали свадбом, али убрзо након исте Богдановићева је свог изабраника јавно преварила и услиједио је развод.
Божић је открио како данас живи, ван свијета ријалитија и камера.
- Живим исти живот као и прије, а то је да касно лежем и касно устајем. Често сам овдје у Пожеги, јер сам увијек у центру, како града тако и збивања, али идем и у Ужице или Чачак и тако време проводим. У Београд одлазим само кад идем код кћерке, а долазе ми дјеца често и са њима сам добар и то ми много значи и они ми доста помажу, јер имам троје дјеце, једна кћерка ми је у Швајцарској, друга је новинарка, а син ми је магистрирао на Факултету организационих наука. Здравље је добро и то сам све средио, увек неке сметње постоје, али сада не. Изгледам боље него у ријалитију, а живим најбоље у селу - открио је Милојко.
Бивши ријалити учесник сада је први пут отворено причао о љубави и раскиду са Милијаном.
- Никад не бих био са њом, него нас је спојила моја операција и послије су прорадиле емоције и десило се шта се десило, а сада ми је само жао моје дјеце. Кћерка је хтјела да ми плати мотел, а ја сам мислио боље Милијани да платим да ме гледа, а послије је тако испало и она ми је рекла да се заљубила у мене, али она је таква особа. Битно је да смо рашчистили брзо - прича он и додаје:
- Она није лоша, али код ње је то била болест, јер причао сам јој нађи неког момка, шта ће ти старији, али она је увијек то вољела. Видио сам је само једном након изласка. Она није материјалиста и никада није била са мном због новца, а да је била реална све бих јој оставио. Одмах након изласка сам поднио захтјев за развод брака и ту она није правила проблем - искрен је био Милојко који би јој се срдачно јавио када би је срео у пролазу.
- Успомена немам, јер је она то у своје вријеме све поцјепала. Надам се да се уозбиљила, јер чујем да ради као кондуктер. Наравно да би јој се јавио и када би је срео, јер нисмо ми копали очи једно другоме, већ је било шта је било, а не бисмо ушли ни у ријалити да се то није десило.
Бивши учесник "Парова" прокоментарисао је учеснике "Елите", па проговорио о поновном уласку у ријалити.
- Било је понуда, али нисам желио да прихватим, јер треба издржати и можда то није више за мене. Сад кад погледам не свиђа ми се како се појављују у програму, јер ми смо морали у кошуљи и панталонама да будемо. Мића стално иде у шорцу, не знам је ли понио само три или четири ствари, али ноге ко чачкалица, ружан као лопов и тако се појављује, али и остали и не знам што се то дозвољава. Асмин је најјачи играч од свих њих, јер има своје приче и добро им одговара. Иван ми је друг, али он само виче и улази стално да заради, не знам је ли му стан и даље под хипотеком. Све се врти око Асмина, Луке, Анели коју не знам што су убацили и Аните за коју не знам шта глуми. Можда бих завео ред, ако будем жив до наредне године, можда и уђем - прича Милојко.
Иако не жели да се упушта у љубавне романсе, за дописивање са младим дјевојкама свакодневно издвоји вријеме.
- Има доста младих од двадесет пет година које су удварају и свашта ми пишу, нема пардона, али нећу да правим јавну кућу од куће. Шаљу слике, желе да дођу код мене, ма да не причам. Умијем и да одговорим. Не знам шта те жене вуче. Доста њих из иностранства ме мува, а једна из Енглеске ми је писала и стално хоће да дође, па ми је писала и да дођем код ње. Све је то лијепо и добро је док пишу, ништа не смета ни мени, а ни њима - прича Милојко Божић док прелистава поруке и додаје да има једну озбиљнију везу.
- Нећу да улазим у све то да не погрешим поново, јер три пута сам правио свадбу и више нећу. Оне све желе да дођу, да се упознамо и видимо, једна је хтјела и паре да ми пребаци, ма опасне су жене. Има разних џукела, али ове са којима се дописујем не интересују паре. Нисам ишао на упознавања са студенткињама, то сам радио прије двије године, јер нећу да улазим у све то. Са некима сам добар пријатељ, неке желе да дођу и другарски и сад на лето њих три треба да дођу да ме виде. Имам једну озбиљну, али њу ћу довести само ако паднем у кревет, али она има око педесет година и знамо се дуго и у њу имам повјерења - рекао је Милојко Божић.
