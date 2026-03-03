Logo
Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

Извор:

Агенције

03.03.2026

21:33

Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла
Фото: Tanjug / AP

Вељко Пауновић, селектор фудбалске репрезентације Србије, упутио је накнадни позив Луки Зарићу и Радивоју Босићу за селективну утакмицу за играче који наступају у клубовима Суперлиге Србије.

Како је саопштио Фудбалски савез Србије (ФСС), окупљању у Спортском центру у Старој Пазови због повреда неће присуствовати Урош Кабић (ОФК Београд) и Алекса Куљанин (Железничар Панчево), па су тако позиве добили Лука Зарић из Црвене звезде и Радивој Босић из ТСЦ Бачка Топола.

Окупљање играча заказано је за 10. март у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, док ће селективна утакмица бити одиграна дан касније од 11.30 часова.

Селективна утакмица је заказана у оквиру праћења и процјене потенцијалних кандидата за национални тим.

Тагови :

Вељко Пауновић

Фудбалска репрезентација Србије

