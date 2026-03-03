Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

Извор:
Агенције
03.03.2026
21:33
Коментари:0
Вељко Пауновић, селектор фудбалске репрезентације Србије, упутио је накнадни позив Луки Зарићу и Радивоју Босићу за селективну утакмицу за играче који наступају у клубовима Суперлиге Србије.
Како је саопштио Фудбалски савез Србије (ФСС), окупљању у Спортском центру у Старој Пазови због повреда неће присуствовати Урош Кабић (ОФК Београд) и Алекса Куљанин (Железничар Панчево), па су тако позиве добили Лука Зарић из Црвене звезде и Радивој Босић из ТСЦ Бачка Топола.
Окупљање играча заказано је за 10. март у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, док ће селективна утакмица бити одиграна дан касније од 11.30 часова.
Селективна утакмица је заказана у оквиру праћења и процјене потенцијалних кандидата за национални тим.
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Тренутно на програму
0:00
Центар дана
инфотејмент
1:30
У првом плану (Р)
информативно политички
2:30
Најбоље из АТВ јутра (Р)
јутарњи програм
3:00
Скулд (12+, Р)
документарни програм