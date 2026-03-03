Мурињо: Мислите да сам глуп?

03.03.2026
Тренер Бенфике Жозе Мурињо, одржао је конференцију за медије, прву послије испадања од Реал Мадрид у Лиги шампиона.
Мурињо је од новинара, између осталог, добио и питање да ли би се вратио у Реал Мадрид, који је водио од 2010. до 2013. године.
"Послије проблема са Реалом, рекли сте да сам пропустио прилику за повратак. Питали сте ме да ли је могуће рећи 'не', а ја сам рекао да јесте. Мислите ли да не бих могао да кажем 'не' Флорентину да сам желио да се вратим у Реал Мадрид?", упитао је Мурињо, а потом наставио излагање:
"Имам много мана, али мислите ли да сам глуп? Био сам објективан када сам рекао да желим да останем. Само нисте хтјели да разумијете моју објективност. Ја сам био тај који је наговијестио да желим да останем, али ви то нисте схватили", поручио је медијима.
На крају је потврдио своју оданост португалском клубу.
"Желим да останем и да поштујем свој уговор са Бенфиком. Ако будете жељели продужетак, продужићу без икаквог приговора. Али желим да играм само у једној лиги, а не у двије – правој и виртуелној. Тренутно играмо у двије, а ја желим да играм само у једној."
Мурињо није остао упамћен као посебно успјешан тренер Реала. За три године освојио је једну титулу шампиона Шпаније, један Куп краља и један Суперкуп.
Проглашен је и за најбољег клупског тренера 2011. године док је водио мадридски клуб.
Португалац има 63 године и једини је тренер који је освојио сва европска клупска такмичења – Лигу шампиона (са Челсијем и Портом), Лигу Европе (Порто, Манчестер јунајтед) и Лигу конференција (Рома).
