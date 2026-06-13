Виктор Орбан поново изабран за лидера странке Фидес

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Бивши премијер Мађарске Виктор Орбан поново је данас изабран за предсједника странке Фидес на 32. конгресу одржаном у Будимпешти.
Орбан, који је био једини кандидат, добио је повјерење делегата тајним гласањем и изабран је за једногодишњи мандат са 729 гласова од 737 важећих, преносе медији.
Делегати су усвојили извјештај националног клуба и готово једногласно прихватили документ који анализира разлоге изборног пораза странке.
Такође је усвојена политичка резолуција којом се одбацује миграциони пакт ЕУ и протестује против, како је наведено, "насилног уклањања демократски изабраних званичника".
Измјенама статута реорганизована је структура странке Фидес, која ће убудуће бити усклађена са локалним самоуправним системом, а проширен је и национални одбор странке на 28 чланова, преноси Спутник.
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