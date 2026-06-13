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Виктор Орбан поново изабран за лидера странке Фидес

13.06.2026 18:25

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Бивши премијер Мађарске Виктор Орбан поново је данас изабран за предсједника странке Фидес на 32. конгресу одржаном у Будимпешти.

Орбан, који је био једини кандидат, добио је повјерење делегата тајним гласањем и изабран је за једногодишњи мандат са 729 гласова од 737 важећих, преносе медији.

Делегати су усвојили извјештај националног клуба и готово једногласно прихватили документ који анализира разлоге изборног пораза странке.

Такође је усвојена политичка резолуција којом се одбацује миграциони пакт ЕУ и протестује против, како је наведено, "насилног уклањања демократски изабраних званичника".

Измјенама статута реорганизована је структура странке Фидес, која ће убудуће бити усклађена са локалним самоуправним системом, а проширен је и национални одбор странке на 28 чланова, преноси Спутник.

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Тагови :

Виктор Орбан

Фидес

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