Граната погодила танкер: Брод под заставом Хонг Конга наставио пловидбу

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Комерцијални танкер погођен је непознатим пројектилом у Оманском заливу, шест наутичких миља источно од обале Омана, саопштила је данас Организација за поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства (УКМТО).
У саопштењу се прецизира да се инцидент догодио у петак и да је пројектил погодио лијеву страну прамца пловила, преноси Ројтерс.
Према првим информацијама, нико од чланова посаде није повријеђен, а на танкеру није забиљежена материјална штета која би могла да изазове еколошку катастрофу.
Брод је послије инцидента наставио пловидбу ка својој сљедећој одредишној луци.
Како преносе свјетске агенције и поморске безбједносне службе, ријеч је о танкеру који плови под заставом Хонг Конга, а напад се догодио у зони Ормуског пролаза, гдје су посљедњих дана забиљежене појачане тензије.
Ормуски мореуз је поново затворен након америчког бомбардовања Ирана у ноћи 11. јуна. Био је затворен за све врсте пловила, укључујући танкере за нафту и трговачке бродове.
Дан раније, 12. јуна, Централна команда САД (ЦЕНТЦОМ) известила је да је Иран лансирао неколико дронова на комерцијалне бродове у Ормуском мореузу. Дронове су пресреле америчке снаге.
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