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Граната погодила танкер: Брод под заставом Хонг Конга наставио пловидбу

13.06.2026 17:24

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Граната погодила танкер: Брод под заставом Хонг Конга наставио пловидбу
Фото: Printscreen

Комерцијални танкер погођен је непознатим пројектилом у Оманском заливу, шест наутичких миља источно од обале Омана, саопштила је данас Организација за поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства (УКМТО).

У саопштењу се прецизира да се инцидент догодио у петак и да је пројектил погодио лијеву страну прамца пловила, преноси Ројтерс.

Према првим информацијама, нико од чланова посаде није повријеђен, а на танкеру није забиљежена материјална штета која би могла да изазове еколошку катастрофу.

Брод је послије инцидента наставио пловидбу ка својој сљедећој одредишној луци.

Како преносе свјетске агенције и поморске безбједносне службе, ријеч је о танкеру који плови под заставом Хонг Конга, а напад се догодио у зони Ормуског пролаза, гдје су посљедњих дана забиљежене појачане тензије.

Ормуски мореуз је поново затворен након америчког бомбардовања Ирана у ноћи 11. јуна. Био је затворен за све врсте пловила, укључујући танкере за нафту и трговачке бродове.

Дан раније, 12. јуна, Централна команда САД (ЦЕНТЦОМ) известила је да је Иран лансирао неколико дронова на комерцијалне бродове у Ормуском мореузу. Дронове су пресреле америчке снаге.

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Тагови :

танкер

Омански залив

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