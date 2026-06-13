Спавају висећи на конопцима и не сједају 12 година!

Аутор:АТВ
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Друштвеним мрежама шири се видео снимак човјека под именом Дулал Гири Ји Махарај, који се завјетовао на стајање, у трајању од невјероватних 12 година.
Дуал припада специфичној групи хиндуистичких аскета, тзв. Садуа, који се у Индији називају Кхарешвари, али су у свијету много познатији под именом „Стојећи Бабе”.
Они у оквиру свог духовног пута полажу тежак завјет "Tапас". Завјет да ће непрекидно стајати 12 година, без сједања или лијегања, чак и док спавају, а све са циљем да кроз самоодрицање и патњу укроте тијело и приближе се Богу, најчешће богу Шиви.
Ево како изгледа тај невјероватан и екстреман начин живота:
Пошто је физички немогуће стајати 12 година без икаквог ослонца, ови свети људи користе посебно направљене „љуљашке” или висеће појасеве (најчешће везане за дрво или унутар храма).
Током дана, они се шетају или стоје ослоњени на ту љуљашку под пазухом како би растеретили кичму.
Током ноћи, они заправо „висе” на том платну које им држи торзо, док су им ноге и даље на земљи. Понекад убаце једну ногу у омчу да је одморе, али никада не сједају.
Овај подвиг оставља трајне и језиве посљедице на тијело. Већ након неколико мјесеци или година:
Ноге им страшно отекну због сталног сливања крви и течности.
На стопалима се отварају хроничне ране и чиреви.
Мишићи и зглобови атрофирају, па многи од њих након испуњења завјета више никада не могу нормално да ходају и остају инвалиди.
У хиндуизму се вјерује да ригорозна самодисциплина и подношење физичког бола помажу у сагоријевању лоше карме из овог и прошлих живота. Завјет од 12 година није случајан у индијској традицији, циклус од 12 година, како их они називају "Yuga" сматра се пуним духовним циклусом потребним за потпуну трансформацију свијести.
Овај феномен је сличан још једном славном аскети који се зове Амар Бхарати. Он је 1973. године донио одлуку да потпуно напусти свјетовни живот и у част бога Шиве подигао је десну руку у ваздух и није је спустио више од 50 година.
Његова рука је данас потпуно атрофирала, кости су се спојиле, а нокти су му се искривили, али он је постао свјетски симбол ове екстремне индијске духовне праксе.
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