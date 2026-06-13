Ужас у Аустрији: Учитељ убио колегиницу па себе; "Ријеч је о неузвраћеној љубави?"

Аутор:АТВ
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Дан након убиства 28-годишње учитељице у Тауфкирхену ан дер Праму, истрага је открила нове детаље и довела до преокрета у мотиву злочина. Иако се прво сматрало да су убица и жртва били у вези, сада се вјерује да је 29-годишњи колега своју колегиницу усмртио из љубоморе и неузвраћене љубави, јер прије злочина ипак нису били у вези.
„Окидач за злочин био је то што је млада жена недавно ушла у везу“, појаснио је Алојз Ебнер, портпарол Државног тужилаштва у Риду, преноси Кроне.
Убиство се догодило јуче послијеподне у школској библиотеци. Починилац је 28-годишњакињу прво више пута убо у врат предметом налик бодежу, а затим јој испалио три хица у главу. Ватрено оружје посједовао је легално.
Након злочина, одвезао се аутомобилом и пуном брзином забио у дрво.
„Непосредно прије тога пуцао је себи у главу“, извијестио је Ебнер.
Злочин није имао директних свједока. Тијело је откривено након што се мајка жртве забринула јер се кћерка није вратила кући. Када је испред школе угледала паркиран аутомобил своје кћерке, покренута је потрага по згради, која је завршена проналаском тијела у библиотеци.
„Наше мисли су у овим тешким тренуцима са свим ожалошћенима и школском заједницом. Желимо им изразити искрено саучешће“, поручили су Кристине Хаберландер и Алфред Клампфер.
Управа за образовање одмах је предузела мјере за пружање подршке ученицима, наставном особљу и ожалошћенима.
„Надлежне службе уско сарађују како би осигурале најбољу могућу бригу за школску заједницу и координисале даље кораке“, наводи се у саопштењу.
Кризна помоћ Горње Аустрије прву је интервенцију спровела још синоћ. За сутра је најављен састанак представника свих надлежних служби ради договора о даљим мјерама, а родитељи ће бити обавијештени о организацији наставе за прекосутра.
(Индекс)
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