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"Постизање мировног споразума Вашингтона и Техерана у наредна 24 часа"

Аутор:

АТВ
13.06.2026 14:20

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Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Пакистански премијер Шехбаз Шариф изјавио је да су Сједињене Државе и Иран постигли договор о оквирном мировном споразуму који би требало да оконча вишемјесечни сукоб на Блиском истоку, те да је усаглашен коначан текст споразума.

Шариф је додао да се Пакистан сада припрема за електронско потписивање споразума, које се очекује у наредна 24 часа, након чега би наредне седмице требало да буду одржани разговори на техничком нивоу.

Неименовани амерички званичник изјавио је данас да би споразум могао бити потписан већ сутра, а потписници би могли бити потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс и предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи потврдио је јутрос да су измјене текста још могуће, али да је оквирни договор већ постигнут.

(Срна)

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