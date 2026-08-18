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Хороскоп за 18. август: Један знак очекује занимљив приједлог

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:06

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Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Ево шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Будите стрпљиви у разговорима с колегама како не би дошло до неспоразума. Заузети ће уживати у пажњи партнера, док слободне очекује занимљив сусрет. Обратите пажњу на исхрану.

Бик

Могућ је мањи застој на послу, али ћете га брзо превазићи. Партнер вам показује колико му је стало, а слободни би могли започети дописивање с новом особом. Одморите очи од екрана.

Близанци

Добра организација помоћи ће вам да завршите све обавезе на вријеме. У љубави вас очекује пријатан разговор, док слободни привлаче пажњу занимљиве особе. Могући су болови у зглобовима.

Рак

Не доносите важне пословне одлуке на брзину и провјерите све детаље. Вољена особа жели више вашег времена, а слободни би могли обновити контакт с неким из прошлости. Уносите више течности.

Лав

Ваш труд коначно почиње да се примјећује, па можете очекивати похвале. У вези се враћа блискост, док слободни имају прилику за занимљив флерт. Могућа је пролазна главобоља.

Дјевица

Очекује вас занимљив приједлог који би могао промијенити ток пословних планова. Партнер вам пружа подршку у важном тренутку, а слободни би могли упознати некога преко пријатеља. Припазите на леђа.

Вага

Не преузимајте туђе обавезе, јер бисте могли непотребно оптеретити свој распоред. Емотивни односи постају стабилнији, док слободне очекује сусрет који ће их изненадити. Више се крећите.

Шкорпија

Финансијска тема долази у први план, па пажљиво планирајте трошкове. Партнер очекује јасан одговор на једно важно питање, док слободни започињу занимљив разговор. Могућа је напетост у врату.

Стријелац

Дан је повољан за нове идеје и договоре са сарадницима. Заузети могу направити важан заједнички план, а слободни би могли упознати особу која дијели њихова интересовања. Потребно вам је више сна.

Јарац

Не дозволите да вас туђа критика обесхрабри, јер сте ближе успјеху него што мислите. У љубави вас очекује мирнији период, док слободни добијају неочекивану поруку. Чувајте желудац.

Водолија

Нови задатак доноси вам прилику да покажете знање и способности. Партнер вас подстиче да будете опуштенији, а слободни би могли осјетити снажну привлачност према некоме. Обратите пажњу на унос витамина.

Рибе

Завршетак једне обавезе доноси вам осјећај великог олакшања. Они у везама планирају заједничке активности, док слободни уживају у пажњи коју добијају. Избјегавајте претјеривање са слаткишима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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