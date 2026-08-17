Хороскоп за 17. август: Ево шта нам звијезде поручују данас

Аутор:АТВ редакција
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Ево шта нам звијезде поручују данас.
Фокусирајте се на тимски рад како не бисте направили непотребне грешке. Они у везама рјешавају важну дилему, док би слободни могли добити позив од особе коју познају преко посла. Могућа је напетост у раменима.
На пословном плану добијате неочекивану подршку што вам отвара нова врата. Партнер од вас тражи више спонтаности, а они који су сами могли би осјетити привлачност према млађој особи. Поведите рачуна о грлу.
Будите фокусирани на административне задатке. Припадници знака који су у вези уживају у мирном поподневу, док они слободни бриљирају у шармирању нове особе. Потребно вам је више течности.
Ослоните се искључиво на свој разум, а мање на емоције када су у питању одлуке. Вољена особа вам спрема лијепо изненађење, а они без партнера маштају о некоме ко им је тренутно далеко. Осјећате се добро.
Амбиција је у првом плану, али пазите да не занемарите потребе сарадника. У односу са другом страном влада страст, док они који нису у вези привлаче погледе гдје год да се појаве. Пријао би вам боравак у природи.
Завршавате један велики пројекат који вас је дуго мучио. Они у браку или вези проналазе заједнички језик, док би самци могли упознати занимљиву особу на сасвим обичном мјесту. Припазите на зглобове.
Креативност не познаје границе, па је прави тренутак да предложите иновације. У љубави се осјећа потреба за већом слободом, а они који су без обавеза уживају у необавезном дружењу. Повећајте унос витамина Ц.
Будите резервисани према новим пословним понудама које звуче превише добро. Партнер од вас очекује више искрености, слободни улазе у период када ће им се удварати неко из круга познаника. Могућа је несаница.
Идеалан је дан за рјешавање правних питања или потписивање уговора. Они у стабилним везама уживају у планирању заједничког путовања, док слободни осјећају снажан налет самопоуздања. Потребно вам је више одмора.
Радна етика се ставља на тест, али ћете својом смиреношћу успјети да превазиђете препреке. У емотивним односима гради се повјерење, док они који су сами добијају прилику за ново познанство. Могућа је главобоља.
Нови контакти које остварите могли би се показати као пресудни за даљи напредак. Друга страна вас подржава у вашим хобијима, а они слободни би могли започети нову романсу. Припазите на циркулацију.
Завршите обавеза које сте дуго одлагали, јер ће вам донијети олакшање. Они у везама се препуштају романтичним тренуцима, док слободни зраче енергијом која никога не оставља равнодушним. Повећајте физичку активност.
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