Ова два знака ће на јесен добити прилику да остваре своје снове

Аутор:АТВ редакција
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Постоје одлуке које годинама носимо у себи, али никако да пронађемо прави тренутак за њих. Ове јесени два знака коначно престају да одлажу оно о чему дуго размишљају и мијењају посао.
Неће то бити само промјена радног мјеста. За њих почиње период у којем оно што су дуго желели коначно може постати стварност.
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Послије дугог периода незадовољства, чекања и премишљања, стиже прилика која може промијенити њихов однос према послу. Један знак добија конкретну понуду, док други коначно добија шансу да заради од онога што заиста воли.
Дјевица је навикла да прво добро размисли, па тек онда направи потез. Због тога је могуће да је већ више пута размишљала о промјени посла, али је увијек постојао неки разлог да остане.
Ове јесени ситуација може бити другачија. Позив, разговор или понуда од особе из пословног окружења може јој показати да постоји нешто боље.
Новац јесте важан дио приче, али неће бити једини разлог. Дјевици ће много више значити осјећај да се њен труд коначно види и цијени.
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Оно што је некада дјеловало као превелики ризик сада може изгледати као сасвим логичан сљедећи корак.
Рибе су дуго знале шта би волеле да раде, али су ту жељу често склањале у страну због сигурности.
Можда је ријеч о послу који су некада радиле са стране, знању које су годинама развијале или нечему што су одувијек жељеле да претворе у прави посао.
Јесен може донијети разговор или прилику која ће им показати да тај сан ипак није био нереалан. Најтежи дио биће напустити познато, али Рибе ће коначно бити спремне да направе тај корак.
Највећа препрека биће стари страх. Дјевица ће желети да зна сваки детаљ прије одлуке, док ће Рибе можда пожељети да се врате познатом чим осјете несигурност. Ипак, мијењају посао тек када схвате да више не желе да остану тамо гдје нису задовољни.
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Промјена не мора да значи скок без размишљања. Довољно је направити први корак, прихватити разговор или коначно рећи наглас шта желите.
За ова два знака јесен може бити тренутак када ће схватити да њихов сан није нестао. Само је чекао да буду спремни да га изаберу.
(Крстарица)
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