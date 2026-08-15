Ђани мијења свој изглед: На естетску операцију ће потрошити 10.000 евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Познати фолк пјевач Радиша Трајковић Ђани нашао се у центру пажње јавности након што је одлучио да направи велику промјену у свом изгледу.
Након што је остао без предњег зуба, популарни пјевач је одлучио да не ради само брзу поправку, већ да у потпуности реконструише свој осмијех и започне озбиљан стоматолошки третман који подразумијева уградњу нових зуба.
Наука и технологија
Зашто често не можемо да се одвојимо од телефона и бесциљно скролујемо?
Извор близак пјевачу открива да Радиша Трајковић Ђани више није желио да чека са рјешавањем овог проблема.
- Ђани је схватио да нема више одлагања. Када је остао без кеца, било му је непријатно јер је стално пред публиком, камерама и фотографима. Зато је одлучио да уради све одједном и да добије осмијех какав је одувијек желио - тврди извор близак певачу.
Како се наводи у пјевачевим круговима, музичар је за овај захват издвојио чак 10.000 евра. У питању су врхунски имплантати и порцеланске навлаке које ће му омогућити потпуно нов изглед и осигурати му савршен кез.
Ђани, који је иначе познат по томе што о свом приватном животу увијек говори отворено и без уљепшавања, наводно се већ похвалио својим пријатељима у свом препознатљивом духовитом стилу да ће ускоро „имати холивудски осмијех“.
Градови и општине
Ватра пријети кућама код Коњица
Иако се фолк звијезда за сада није детаљније оглашавала у јавности поводом самог захвата, Ђани очигледно сматра да је улагање у сопствено здравље и самопоуздање вриједно сваког динара. С обзиром на то да пјевач готово свакодневно наступа широм региона, нови зуби ће му знатно олакшати посао и наступе пред камерама.
Очекује се да ће се Ђани на предстојећим концертима појавити са потпуно новим осмијехом, спреман за нову успјешну сезону весеља.
Подсјећамо, Ђани је недавно објавио фотографију на Инстаграму на којој је показао да је остао без предњег зуба.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Здравље
4 ч0
Свијет
5 ч0
Наука и технологија
5 ч1
Најновије
14
50
14
49
14
35
14
26
14
23
Тренутно на програму