Logo

Трудну супругу избо ножем, па побјегао: Полиција трага за нападачем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 14:05

Коментари:

0
trudnica trudnoća majka porodilja
Фото: Pexel/Amina Filkins

Трудница С. Ђ. (30) из Младеновца избодена је ножем рано јутрос, а сумња се да ју је напао супруг Д. С.

Према сазнањима Телеграфа, он је са ножем изашао из аутомобила и напао жену, након чега је напустио лице мјеста.

Према незваничним информацијама, упркос тежини повреда и чињеници да је у питању трудница, С. Ђ. је ван животне опасности, а ране које је задобила су површинске.

Драгана Антешевић

Регион

Потврђене најгоре слутње: Драгана из БиХ која је нестала у пожару код Омиша пронађена мртва

Полиција и надлежно тужилаштво обавили су увиђај на лицу мјеста и прикупили све доказе како би биле утврђене околности напада, док се за нападачем, како је за сада познато, трага.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трудница

напад ножем

Младеновац

Коментари (0)

Прочитајте више

Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

Регион

Пожар из БиХ се проширио у Хрватску, у гашење укључени војска и канадери

1 ч

0
Струја

Србија

Мушкарац доживио струјни удар, па пао са три метра висине: Љекари му се боре за живот

1 ч

0
Марихуана

Хроника

Двоје ухапшених у акцији "Вакум", пронађене 93 стабљике и 17 килограма марихуане

1 ч

0
Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Свијет

Спријечен нови покушај илегалног преласка миграната у Сеуту

1 ч

0

Више из рубрике

Струја

Србија

Мушкарац доживио струјни удар, па пао са три метра висине: Љекари му се боре за живот

1 ч

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Србија

Један клик и криминалци су у телефону: МУП издао хитно упозорење грађанима

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарац пронађен сав крвав, полицији није рекао ни ријеч

6 ч

0
Пиштољ, оружје

Србија

Дјеца пронашла пиштољ у трави близу школе

16 ч

0

  • Најновије

14

50

Стевандић: Споменко Гостић је завјет чисте душе Српске

14

49

Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

14

35

Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

14

26

Нови формати у нашем програму од понедјељка

14

23

Свештеник савјетује вјернике: Шта урадити ако се омрсите током Госпојинског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима