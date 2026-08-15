Трудну супругу избо ножем, па побјегао: Полиција трага за нападачем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трудница С. Ђ. (30) из Младеновца избодена је ножем рано јутрос, а сумња се да ју је напао супруг Д. С.
Према сазнањима Телеграфа, он је са ножем изашао из аутомобила и напао жену, након чега је напустио лице мјеста.
Према незваничним информацијама, упркос тежини повреда и чињеници да је у питању трудница, С. Ђ. је ван животне опасности, а ране које је задобила су површинске.
Регион
Потврђене најгоре слутње: Драгана из БиХ која је нестала у пожару код Омиша пронађена мртва
Полиција и надлежно тужилаштво обавили су увиђај на лицу мјеста и прикупили све доказе како би биле утврђене околности напада, док се за нападачем, како је за сада познато, трага.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
14
50
14
49
14
35
14
26
14
23
Тренутно на програму