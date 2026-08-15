Стевандић: Споменко Гостић је завјет чисте душе Српске

Аутор:АТВ редакција
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Поводом рођендана Споменка Гостића, Ненад Стевандић поручио је да најмлађи погинули борац ВРС није био само дјечак, већ завјет чисте душе Српске.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је данас да најмлађи одликовани погинули борац Војске Републике Српске Споменко Гостић, није био само дјечак, већ завјет чисте душе Српске.
"Док гледамо своју дјецу и желимо да рат не доживе, васпитавамо их да буду упорни и воле своју земљу као Споменко. Видјеће нас Споменково лијепо и забринуто лице све", објавио је на "Иксу" Стевандић.
Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у Добоју, а као припадник Војске Републике Српске погинуо је од гранате 20. марта 1993, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен. Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.
Након што је у рату остао сам, Споменко се придружио војсци, гдје је прво био курир, да би касније развозио храну војницима.
Пре 33 године се преселио на анђеоску небеску адресу. — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 15, 2026
Није био само дечак већ завјет чисте душе Републике Српске.
Док гледамо своју дјецу и желимо да рат не доживе, васпитавамо их да буду упорни и воле своју земљу као Споменко.
Видјеће нас Споменково лијепо и забринуто лице све. pic.twitter.com/XQ1mKvsIuD
Неколико мјесеци прије погибије наишао је на мину док је коњском запрегом развозио храну по линији, када је и лакше рањен.
Касније је отишао код артиљераца, гдје је и окончао свој млади живот.
Млади херој са Озрена добио је спомен-бисту у Добоју која је 20. марта 2014. године постављена у порти Спомен-храма Рођења Пресвете Богородице.
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