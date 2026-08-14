Минић у посјети породици Бојанић: Настављају даље, са вјером и снагом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током данашњег боравка у Бијељини посјетио је и породицу домаћина Миће Бојанића, која је претрпјела велику штету у пожару када им је уништен дио домаћинства, и истакао да ови честити и вриједни људи заслужују подршку.
Минић је истакао да се ови поносни Семберци, честитог духа и вриједни људи, не предају.
"Настављају даље, са вјером и снагом да поново изграде оно што су изгубили. Ови људи заслужују нашу подршку", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Породица домаћина Миће Боjанића претрпјела је велику штету у пожару који им је уништио дио домаћинства.— Саво Минић (@minic_savo) August 14, 2026
Поносни Семберци, честитог духа и вриједни људи, не предају се. Настављају даље, са вјером и снагом да поново изграде оно што су изгубили. Ови људи заслужују нашу подршку. pic.twitter.com/jrxf1edUER
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