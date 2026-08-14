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Минић у посјети породици Бојанић: Настављају даље, са вјером и снагом

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 20:58

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током данашњег боравка у Бијељини посјетио је и породицу домаћина Миће Бојанића, која је претрпјела велику штету у пожару када им је уништен дио домаћинства, и истакао да ови честити и вриједни људи заслужују подршку.

Минић је истакао да се ови поносни Семберци, честитог духа и вриједни људи, не предају.

"Настављају даље, са вјером и снагом да поново изграде оно што су изгубили. Ови људи заслужују нашу подршку", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Бијељина

пожар

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