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Један Бањалучанин слави: Извучени бројеви - Лото резултати у 65. колу

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Аутор:

Стеван Лулић
14.08.2026 20:20

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Један Бањалучанин слави: Извучени бројеви - Лото резултати у 65. колу
Фото: screenshot / ATV

Овај петак донио је велику срећу једном Бањалучанину у извлачењу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Наиме, он је у игри екстра шанса освојио аутомобил пежо 308.

Број његовог листића је 02-09202-33-3-26-00184, а уплатио га је прије два дана у 12:20 сати.

Иначе, у преостале три игре у 65. колу није било главних добитака, иако су чак четири играча могли да постану милионери.

Лото 7/39

У игри Лото 7/39 извучени су бројеви 7, 3, 8, 18, 29, 22 и 32.

Ова игра је била вриједна 2 милиона и 600 хиљада марака и управо у њој су четворица играча били "штеле".

Да је изашао један од бројева 11, 14 или 23 то би се десило али је бубањ избацио број 32.

Посљедњи број донио је још девет играча који су освојили шестице, укупно њих 13, који су освојили по око 4.700 марака.

Лото плус

Игра Лото плус имала је највећу премију - чак 5.950.000 марака.

Ни у њој није било главног добитка, тако да ће премија и даље наставити да расте.

Извучени бројеви у овој игри су 26, 2, 34, 24, 31, 10 и 22.

Џокер

Џокер број извучен у 65. колу је - 201873.

Премија за ову игру била је 30.000 КМ, а ни она није извучена.

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