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Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 09:55

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Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бијељини са Његовим високопреосвештенством митрополитом зворничко-тузланским Фотијем.

Састанак се одржава у сједишту Митрополије.

Премијер ће након тога обићи радове на изградњи нових учионица за потребе ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" у порти цркве Светог великомученика Пантелејмона.

Минић ће разговарати са мјештанима мјесних заједница Каћевац, Бањица, Батар и Главичице.

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Тагови :

Саво Минић

Митрополит Фотије

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