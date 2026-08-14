Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бијељини са Његовим високопреосвештенством митрополитом зворничко-тузланским Фотијем.
Састанак се одржава у сједишту Митрополије.
Премијер ће након тога обићи радове на изградњи нових учионица за потребе ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" у порти цркве Светог великомученика Пантелејмона.
Минић ће разговарати са мјештанима мјесних заједница Каћевац, Бањица, Батар и Главичице.
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