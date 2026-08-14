Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина

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У Републици Српској почиње исплата увећаних новчаних примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, која су обрачуната по новим основицама које се примјењују од 1. јула.

Када је ријеч о војним инвалиднинама, основица за обрачун је повећана од 42,26 КМ. Од 1. јула повећана је и основица за обрачун мјесечног борачког додатка, са четири на пет КМ. У односу на јануарску основицу од 3,50 КМ, основица је повећана за 42,86 одсто. Ребалансом буџета за 2026. годину, за исплату мјесечног борачког додатка, планирана су средства у износу од 322 милиона КМ.

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