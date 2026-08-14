Гори Хрватска, хаос након пожара: Седам људи животно угрожено, 36 повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Због повреда задобијених у синоћњем пожару, у КБЦ-у Сплит медицинска помоћ пружена је укупно 36 особа.
Након љекарског прегледа и обраде, 14 пацијената је хоспитализовано, док су остали пуштени на кућну његу, саопштено је из болнице.
На јединици интензивног лијечења налази се седам пацијената који су животно угрожени. Још троје пацијената смјештено је на јединици интензивне његе, док се остали хоспитализовани налазе на болничким одјељењима.
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Код већине збринутих пацијената евидентиране су опекотине, док су остали љекарску помоћ најчешће затражили због респираторних тегоба изазваних излагањем диму.
КБЦ Сплит одмах је ангажовао све расположиве тимове како би повријеђенима била осигурана правовремена медицинска помоћ.
Због повећаног прилива пацијената додатно су позвани и радници који су се налазили на годишњем одмору.
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