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Призори код Омиша као из хорор филмова: Ватра "прогутала" објекте, изгорјела аута остављена на улици

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 07:44

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Призори код Омиша као из хорор филмова: Ватра "прогутала" објекте, изгорјела аута остављена на улици
Фото: Facebook / Imocki crnjaci 2.0

Омишки ватрогасци уз помоћ колега из других градова покушавају угасити пожар који је синоћ избио у Локви Рогозници те се проширио према Омишу.

Застрашујући снимци долазе с овог подручја, а можда размјере ватрене стихије најбоље описује видео цесте од Рускамена до Омиша.

Сцена изгледа попут хорор филма јер се може видјети ватра која је „прогутала“ овај дио, напуштена и изгорјела возила, бројни камиони, куће...

Испод се могу видјети и објекти до којих долази пожар. Према још непотврђеним информацијама, повријеђено је десетак особа док је створена огромна материјална штета.

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Градоначелник Омиша Звонко Мочић за Нет.хр навео је да је стање горе него прије неколико сати.

„Ватра је дошла надомак кућа, али мало се зауставила. Дошла је до приградских насеља Омиша, Немире и Станића, а сада се пење у планину. Ватрогасци бране куће и успијевају, али пуше јак вјетар. Неке куће јесу изгорјеле. Колико их је, тешко је рећи“, рекао је и додао да не слушају сви упуте и да су остали у „џеповима“.

Људи који су евакуисани из Локве Рогознице долазе у прихватни центар који је отворен у спортској дворани у Омишу.

„Велика дворана није пуна. Капацитети су у реду, Жупанија је послала кревете. Засад је најважније да се сви макну из угрожених зона и да вјетар промијени смјер. Ово је огромна операција. С природом је јако, јако тешко. Никад нисам овако нешто доживио. Лани је био огроман пожар, био сам на пожаришту, али није било овако“, рекао је.

У прихватном центру сада се налази 1.000 људи који имају кревете, храну и пиће.

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Тагови :

Омиш

ватра

пожар

Хрватска

Омиш пожар

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