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Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 07:03

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Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

Велики шумски пожар који је током протекле вечери избио у Локви Рогозници ноћас се проширио према Омишу и стигао надомак самог градског средишта.

Фотографије с терена свједоче о размјерама ватрене стихије, густа димна завјеса надвила се над градом, а изгорјели су аутомобили и објекти док су се ватрогасци сатима борили с ватром.

У једном тренутку ватра је била на мање од педесет метара од центра Омиша, а ватрогасци су непрестано поливали кровове кућа како би зауставили даље ширење ватре.

Један дио града остао је без струје, док су током цијеле ноћи одјекивале сирене ватрогасаца, хитне помоћи и полиције.

Према посљедњим информацијама, повријеђено је најмање десетак људи, од којих двоје теже.

Градоначелник Омиша је раније потврдио да је једна особа с опекотинама превезена у болницу. Пожар је захватио бројне куће и аутомобиле, а потпуни размјери материјалне штете бит ће познати тек након што се пожариште прегледа по дану.

Диo становника и туриста успјешно је евакуисан, при чему су се људи с угрожених подручја извлачили и бродицама.

Главни ватрогасни заповједник Славко Туцаковић рекао је како су канадери јутрос у 6.10 полетјели према великом пожару у Омишу.

На пожаришту је цијелу ноћ било ангажовано 157 ватрогасаца с 44 возила.

Град Омиш објавио је да је отворена градска спортска дворана Рибњак за прихват евакуисаних грађана и туриста.

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Тагови :

Омиш

пожар

ватра

Омиш пожар

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