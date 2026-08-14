Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

Аутор:АТВ редакција
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Велики шумски пожар који је током протекле вечери избио у Локви Рогозници ноћас се проширио према Омишу и стигао надомак самог градског средишта.
Фотографије с терена свједоче о размјерама ватрене стихије, густа димна завјеса надвила се над градом, а изгорјели су аутомобили и објекти док су се ватрогасци сатима борили с ватром.
У једном тренутку ватра је била на мање од педесет метара од центра Омиша, а ватрогасци су непрестано поливали кровове кућа како би зауставили даље ширење ватре.
Један дио града остао је без струје, док су током цијеле ноћи одјекивале сирене ватрогасаца, хитне помоћи и полиције.
Према посљедњим информацијама, повријеђено је најмање десетак људи, од којих двоје теже.
Градоначелник Омиша је раније потврдио да је једна особа с опекотинама превезена у болницу. Пожар је захватио бројне куће и аутомобиле, а потпуни размјери материјалне штете бит ће познати тек након што се пожариште прегледа по дану.
Диo становника и туриста успјешно је евакуисан, при чему су се људи с угрожених подручја извлачили и бродицама.
Главни ватрогасни заповједник Славко Туцаковић рекао је како су канадери јутрос у 6.10 полетјели према великом пожару у Омишу.
На пожаришту је цијелу ноћ било ангажовано 157 ватрогасаца с 44 возила.
Град Омиш објавио је да је отворена градска спортска дворана Рибњак за прихват евакуисаних грађана и туриста.
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