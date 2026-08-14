Logo

Ђоковић сазнао име првог ривала у Синсинатију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:11

Коментари:

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Српски тенисер Новак Ђоковић укрстиће рекете са Аргентинцем Тијагом Аугустином Тирантеом на старту Синсинатија.

Ђоковић је, као трећи носилац, слободан у првом колу Мастерса у Синсинатију, а у другом је ривала сазнао другог дана турнира.

Ривал ће му бити Тиранте, тренутно 65. тенисер свијета, који је послије велике драме, преокрета и чак три сата тениса побиједио Јана Чоинског са 2-1 у сетовима – 6:7(9), 7:6(7), 7:6(4), преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Синсинати

тенис

Коментари (0)

Више из рубрике

Зверев послао бруталну поруку Ђоковићу

Тенис

Зверев послао бруталну поруку Ђоковићу

1 д

0
Роџер Федерер у секунди изгубио милионе: Ево шта га је коштало

Тенис

Роџер Федерер у секунди изгубио милионе: Ево шта га је коштало

1 д

0
Ана Ивановић отворила душу: "Забранио ми је да вечерам са породицом! Два пута ме је напустио и отишао!"

Тенис

Ана Ивановић отворила душу: "Забранио ми је да вечерам са породицом! Два пута ме је напустио и отишао!"

1 д

0
Ђоковић сазнао жријеб за мастерс у Синсинатију

Тенис

Ђоковић сазнао жријеб за мастерс у Синсинатију

2 д

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима