Ђоковић сазнао име првог ривала у Синсинатију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић укрстиће рекете са Аргентинцем Тијагом Аугустином Тирантеом на старту Синсинатија.
Ђоковић је, као трећи носилац, слободан у првом колу Мастерса у Синсинатију, а у другом је ривала сазнао другог дана турнира.
Ривал ће му бити Тиранте, тренутно 65. тенисер свијета, који је послије велике драме, преокрета и чак три сата тениса побиједио Јана Чоинског са 2-1 у сетовима – 6:7(9), 7:6(7), 7:6(4), преноси б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
2 д0
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму