Ђоковић сазнао жријеб за мастерс у Синсинатију

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић добио је потенцијално незгодан жријеб на мастерсу у Синсинатију, пошто ће као трећи носилац турнира у свом дијелу жријеба имати Јакуба Меншика и Алекса де Минора.
Новак Ђоковић ће, у одсуству Јаника Синера и Карлоса Алкараза, бити трећи носилац турнира, а у првом колу биће слободан.
Његов први ривал биће бољи из дуела Аргентинца Тијага Агустина Тирантеа и Британца Јана Чоинског. Управо је Тиранте имао одличан мастерс у Монтреалу прошле седмице, на којем је савладао и Тејлора Фрица и Алексеја Попирина.
У могућем трећем колу Новака би могао да сачека Матео Арналди, полуфиналиста Ролан Гароса ове сезоне и још један потенцијално незгодан ривал.
Јакуб Меншик је могући противник у четвртом колу, а познато је да је управо он савладао Ђоковића у финалу мастерса у Мајамију 2025. године.
Пројектовани ривал у четвртфиналу је Алекс де Минор, док би га у полуфиналу могао чекати и први носилац Александер Зверев.
Што се тиче осталих представника Србије, Миомир Кецмановић ће на старту турнира играти против Уга Карабелија, 76. тенисера свијета. Потенцијално друго коло донијело би му окршај против Матеа Арналдија.
На турниру ће учествовати и Хамад Међедовић. Његов први ривал стиже из квалификација, а у другом колу могао би да се састане са Данилом Медведевом.
Мастерс у Синсинатију је посљедња припрема за Ју-Ес опен, а то ће уједно бити и први турнир за Ђоковића од наступа на Вимблдону прошлог мјесеца.
(РТС)
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