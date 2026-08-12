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Младић изашао крвав из мора у Хрватској

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 08:13

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Плажа у Ровињу, Хрватска.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Упркос надањима да се корњача повукла из Каштеланског залива, у недјељу, 9. августа, у поподневним часовима забиљежен је нови инцидент.

На плажи Миљенко и Добрила у Каштел Лукшићу, главата корњача угризла је младића за доњи дио леђа, нанијевши му рану која је крварила.

Ово је већ пети забиљежени случај уједа од 22. јула.

Пришла с леђа и угризла без икаквог повода

О драматичном тренутку на плажи посвједочила је мајка повријеђеног младића.

"Корњача је пришла младићу с леђа и угризла га за доњи дио леђа, при чему му је нанијела рану која је крварила. Оваква ситуација траје већ неко вријеме и постала је заиста забрињавајућа. Корњача се учестало задржава на истом подручју, израња у непосредној близини купача и прилази им с леђа. Посебно забрињава чињеница да до уједа долази и када је људи не дирају нити је на било који начин узнемиравају. Купачи су у страху и многи се више не осјећају безбједно да улазе у море", казала је мајка и додала да је одмах након уједа контактирала и службу 112.

"Једино добијено упутство било је да повријеђена особа оде на хитну медицинску помоћ и прими заштиту против тетануса. Међутим, остаје неријешен главни проблем – животиња се и даље налази међу купачима", узнемирено је говорила.

"Били смо само пет метара од њега..."

Напад је у разговору за Портал.хр потврдила и жена која се у тренутку инцидента налазила у мору, свега неколико метара од повријеђеног младића.

"Супруг и ја смо били само пет метара од њега, у дубини. Нажалост, корњача је наставила своје нападе и више нам стварно није пријатно у мору. Сви смо се напокон опустили јер смо мислили да је више нема, али ето је опет", испричала је жена.

Ситуација у којој се корњача, према незваничним процјенама тешка и до 70 килограма, учестало задржава у самом плићаку и напада купаче више није безазлена.

Док се чека реакција надлежних служби, не преостаје ништа друго него додатни опрез приликом купања у мору, наводи Портал.хр.

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Тагови :

крвав изашао из мора

Хрватска

корњача

Каштелански залив

Море

љетовање 2026.

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