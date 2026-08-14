Како је Србин умало испао из авиона "Рајанера"? Објављен извјештај о инциденту на лету

Аутор:АТВ редакција
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Амерички истражитељи објавили су прелиминарни извјештај о инциденту на лету „Рајанера“, 10. јула, када је из авиона „Боинг 737 Некст Џенерејшн“ замало испао 61-годишњи Србин Љубиша Каровић и том приликом задобио вишеструке повреде.
Сломљени дијелови мотора разбили су прозор на авиону, убрзо послије полијетања из Грчке, због чега је глава једног мушкарца била извучена кроз отвор на трупу авиона, саопштио је амерички Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ) који води истрагу. Како се наводи у извјештају, дијелови који су излетјели из мотора, након што је дошло до лома једне лопатице вентилатора, оштетили су прозор, као и труп авиона на још неколико мјеста.
НТСБ је саопштио да су у мотору пронађени остаци птице, што указује на могућност да је авион приликом полијетања ударио у птице, преноси Си-Би-Си. Међутим, шта је тачно довело до лома лопатице још није утврђено.
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Чланови кабинског особља рекли су истражитељима да су чули и осјетили снажне, непрекидне вибрације и видјели дим или маглу у кабини, прије него што су се маске за кисеоник спустиле са плафона. Један члан кабинског особља потом је примијетио путнике како стоје и дозивају помоћ, јер је мушкарац који је сједио до прозора у 11. реду био дјелимично заглављен у оштећеном прозору. Други путници успјели су да га повуку назад у кабину, преноси РТС.
Повријеђени путник премјештен је у 12. ред, гдје му је помоћ указао један од путника, који је био љекар. Остали путници су од кабинског особља узели металну кутију и њоме покушали да заклоне разбијени прозор док авион не слети, наводи се у извјештају.
НТСБ у извјештају наводи да је летачка посада током 12 мјесеци који су претходили овом инциденту пријавила четири случаја сумње на удар птице у мотор број два тог авиона.
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„Како је наведено, у два случаја пронађени су остаци птица“, саопштио је НТСБ, додајући да накнадним прегледима током одржавања нису утврђена оштећења.
НТСБ је саопштио и да још испитују да ли постоје сличности између овог инцидента и ранијих случајева, попут отказа мотора на лету америчке компаније „Саутвест ерлајнз“ у априлу 2018. године, када је погинула путница која је дјелимично извучена кроз прозор авиона.
„Истражни тим је упознат са ранијим догађајима са сличним моделима мотора, који су довели до оштећења усисника или оплате мотора и конструкције трупа авиона“, наводи се у извјештају.
„Рајанер“ је одбио да коментарише наводе из прелиминарног извјештаја.
Адвокат Љубише Каровића рекао је раније за РТС да вјерује да за оно што се десило постоји одговорност и „Рајанера“, и „Боинга“, и произвођача мотора, те да ће, уколико истрага то потврди, против њих поднијети тужбе.
Генерални директор „Рајанера“ Мајкл О'Лири раније је изјавио да је истрага усмјерена на оштећење изазвано страним предметом, а не на старост авиона или историју његовог одржавања.
НТСБ је критиковао изношење таквих изјава у јавност, истичући да истражитељи још нису искључили ниједну могућност, те да О'Лири није био овлашћен да говори о истрази.
Инцидент се догодио 10. јула, убрзо након што је авион полетио из Солуна за Меминген. Након што је пукао прозор поред којег је сједио Каровић, пилот је преусмјерио авион и путнике вратио на солунски аеродром.
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