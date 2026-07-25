Љубиша Каровић који је умало испао из авиона, тражи једног човјека

Аутор:АТВ редакција
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Љубиша Каровић, предузетник из Врњачке Бање, постао је познат у читавом свијету јер је умало главу изгубио на лету компаније Рајанер када је, усљед пуцања прозорског стакла у кабини, на висини од неколико хиљада метара, готово исисан из летјелице.
Док снимци из авиона обилазе планету, а стручњаци анализирају како је дошло до инцидента, екипа Телеграф.рс отпутовала је у грчки град Катерини да лично са Љубишом разговара о драматичним тренуцима на лету из Солуна за Минхен, и о свему што је услиједило након што је, са бројним ранама и повредама пребачен у болницу.
Љубиша Каровић је подијелио своју невјероватну и шокантну причу, која би могла да буде окончана богатом новчаном одштетом, када се коначно утврди ко је одговоран за то што је, према његовим и тврдњама свједока, око два минута 'вирио' из авиона "Боеинг 737".
"Као да ме је прегазио воз. Шалим се. Не осећам се уопште добро, гледам да све терам на шалу да би ми било лакше. Иначе, имам физичких и психичких проблема баш превише. Не могу да спавам, пар дана ни са седативима нисам успео ока да склопим. Сад некако помало успевам да спавам, али са кошмарима и са великим проблемима", почео је причу за Каровић, па додао:
"Не могу да се опустим. Једноставно, ноћу, кад почну кошмари, добијем аритмију, скочи ми притисак... Нема спавања, значи, хаос."
Упркос томе што је неки период од инцидента у авиону прошао, још не може тачно да се зна колико ће да траје опоравак. Нико то не може да ми каже. Зависи како све буде текло. Четири до шест недеља носим крагну, па ћу морати опет на снимање, после чега ће се открити да ли ће бити потребна операција", поручио је Каровић, па додао да му психички бол много теже пада од физичког:
"Физички бол човек некако лакше поднесе. Бар је тако код мене. Психичко оптерећење и немир што ми се ствара, то је баш велики проблем."
Када су чули кроз шта је прошао Љубиша, његова фамилија је, очекивано, била изузетно забринута.
"Нико није могао да верује... Да се баш то мени деси и у том обиму да буду повреде. Прошли су дани док су схватили уопште шта се десило. Стварно је био хаос", рекао је Каровић.
Читаво искуство са лета је било трауматично за нашег саговорника, па је усљед тога развио страх од авиона.
"Док сам био седам дана у болници у Солуну, а болница је близу аеродрома, сваки звук авиона ми ствара велики немир. С овим сад размишљањем и тренутним стањем, не верујем да ћу икада више сести у авион", нагласио је Каровић.
С обзиром на то да је био без свијести током већег дијела драме у авиону, Љубиша је од других углавном слушао шта се дешавало.
"Најгори детаљи су били ти када сам био изван авиона. Цура која је седела поред мене је изјавила да је горњи део мог тела био као од пластелина. Каже да није могла то да опише. Тело се ненормално понашало", изјавио је Каровић, па у истом даху додао како је изгледао призор када се коначно освестио:
"Био сам сав у крви. Мени је липтала крв са главе, пошто су ми били повређени и око и уво... Са свих страна је текла крв."
Из компаније Рајанер тврде да је Љубиши била пружена помоћ од стране једне особе из особља авиона, док он каже да су му помогли само путници.
"Ту особу сам видео при слетању. Пре тога никога није било. Када смо слетели ту је била једна стјуардеса. Онда је дошао још један мушкарац, можда доктор, не знам шта је, не могу да лажем. Завио ми је руку, али то се све догађало када смо слетели. Иначе, од особља никога није било. Та цура што је била поред мене ми је помогла. Супруга, када је видела шта се дешава, притрчала је да помогне. И појавио се неки мушкарац, исто нам је много помогао. Волео бих њега да пронађемо, да га сретнемо, да га упознамо, да поразговарамо са човеком... Још се није јављао, али супруга је највећи терет поднела".
Да није било супруге Светлане и путника који су муњевито реаговали и чинили све да га спасу, питање је да ли бисмо имали прилику да причамо са Љубишом који са толико поштовања и захвалности прича о својој животној сапутници и оном што је учинила да га спасе, наводи Телеграф.
"Вукла ме је. Чим ме је извукла, ставила ми је кисеоник, а себи уопште није. Тек касније је неко од путника притрчао и њој ставио. Значи, тај звук ваздуха, то је много близу прозора. Тај мушкарац је донео велику торбу и покушао да загради рупу, али је све то излетело. Онда су на прозор ставили метални кофер, чиме су зачепили рупу. Ја сам га држао са раменом, а они су га држали рукама, не знам колико је то све трајало", рекао је Каровић.
С друге стране, из Рајанера тврде да Љубиша није био изван авиона...
"Лоше се осећам због тих лажи. Има доста сведока. Ја то нисам видео, нисам ни осетио, био сам онесвешћен, али има доста људи који могу да посведоче шта се десило. Мало је смешна та прича", одбрусио је огорчени Каровић.
Наравно, неизбјежна тема је била и одштета за претрпљен бол, али, према ријечима нашег саговорника, то њему није толико важно.
"Нисам размишљао о томе. Адвокат ради свој посао. Мени је само да станем на ноге како треба и да супруга и ја психички пребродимо све ово. Новац од одштете ми није битан", изјавио је Каровић.
Љубиша је, послије свега, захвалан само за оно најважније.
"Само што сам остао жив. Хвала Богу, хвала девојци, хвала том мушкарцу што су ми спасили живот... Све остало је - ништа", истакао је Каровић.
Нашег саговорника смо питали и како се осјећао због тога што се одједном нашао у центру пажње и што цијели свијет прича о њему.
"Мало ми је то напорно. У принципу, ја сам скроман човек. Мало ми је све то напумпано. Мени то лично све смета, али на наговор адвоката, схватио сам да мора нешто да се каже, да се нешто опет не би десило", рекао је Каровић.
Тешко је и замислити како уопште изгледа да будеш исисан из авиона на огромној висини, при брзини већој од 500 километара на сат. Каровић је причао и о трауматичним сновима које има након свега, а који га муче када, са муком, коначно успије да заспи.
"Па, много пута су ми се јавили ти, да их назовем, кошмари. Да ли сам ја то доживео док сам био свестан или док сам био онесвешћен, ја то не могу да схватим, али та бука, како ме вуку, то ми је нешто измешано у подсвести. Не могу то да опишем речима. И та слика ми се често јавља. Баш је тешко то доживети, још кад се то понови кроз снове, одмах почињу аритмије и висок притисак. Не може да се смири човек", нагласио је Каровић и додао:
"Још увек нисам ни свестан, само молим Бога да се психички вратим у живот. Физички надам се да ћу се вратити, али психички... Питање је."
Најављено је да ће путници покренути групну тужбу, што само по себи значи подршка за оно што је Љубиша прошао.
"Значи ми да би се из Рајанера опаметили. Да буде боља контрола летелица, да лет буде озбиљнија ствар. Ово није први пут да се десило, а не треба да се дешава. После претходног ексцеса ништа нису предузели вероватно чим се иста ствар дешава. Само да се то не понови, страдаће пуно људи", закључио је Каровић.
Љубиша Каровић се са супругом Светланом у Грчку преселио прије око четири године и са њом има двоје дјеце које живе у Србији. По занимању је предузетник, а његова фирма сарађује са више од 10 европских компанија у вези са дистрибуцијом машина. Такође, у Грчкој изнајмљује апартмане.
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