Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Србије донијела је одлуку којом Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" мијења име у "Национални институт за срце и крвне судове Дедиње", објављено је у Службеном гласнику.
Одлука, коју је потписао премијер Србије Ђуро Мацут, ступа на снагу осмог дана од датума објављивања.
Институт ће ускладити Статут и друге опште акте са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу.
"Ова одлука представља највише државно признање установи која већ пет деценија поставља стандарде у дијагностици, лијечењу и превенцији кардиоваскуларних болести, остварујући резултате који су препознати у европским и светским размјерама", наводи се у саопштењу Владе Србије.
Нови назив, како кажу, представља признање свим генерацијама љекара, медицинских сестара, техничара и осталих запослених који су током протеклих 50 година својим знањем, посвећеношћу и резултатима изградили установу од националног значаја и међународног угледа.
"Истовремено, то је и потврда поверења које грађани Србије указују Институту, оцењујући га највишим оценама за квалитет здравствене заштите, организацију рада, пружене услуге и одсуство листа чекања", пише у саопштењу.
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" годинама уназад обавља већи број операција него сви остали кардиохируршки центри у Србији заједно, а по обиму рада сврстава се међу водеће центре у Европи.
У бројним процедурама био је европски рекордер, а први је у Србији и региону увео десетине савремених дијагностичких и терапијских метода које су значајно унаприједиле лијечење кардиоваскуларних болесника.
Национални институти за срце и крвне судове, као врхунске референтне установе у овој области, постоје у Њемачкој, Мађарској, Шпанији, Јапану, Кини, Русији, Сједињеним Америчким Државама, Сингапуру, Индонезији и другим земљама.
Национални институт за срце и крвне судове "Дедиње" биће национална референтна установа за најсложеније облике лијечења болести срца и крвних судова, едукацију лекара и медицинског кадра из земље и иностранства, као и за научноистраживачки рад највишег ранга, кажу из Владе Србије.
Институт је основала држава 1973. године, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
5 ч0
Србија
10 ч0
Србија
11 ч1
Србија
13 ч0
Најновије
Тренутно на програму