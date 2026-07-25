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Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" мијења име

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 19:33

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Операција означава медицински хируршки захват на тијелу чији је циљ лијечење, уклањање обољелог дијела органа, отклањање страног тијела или исправљање недостатка.
Фото: pexels/ Weverton Oliveira

Влада Србије донијела је одлуку којом Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" мијења име у "Национални институт за срце и крвне судове Дедиње", објављено је у Службеном гласнику.

Одлука, коју је потписао премијер Србије Ђуро Мацут, ступа на снагу осмог дана од датума објављивања.

Институт ће ускладити Статут и друге опште акте са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу.

Највише државно признање установи

"Ова одлука представља највише државно признање установи која већ пет деценија поставља стандарде у дијагностици, лијечењу и превенцији кардиоваскуларних болести, остварујући резултате који су препознати у европским и светским размјерама", наводи се у саопштењу Владе Србије.

Признање свим генерацијама запослених

Нови назив, како кажу, представља признање свим генерацијама љекара, медицинских сестара, техничара и осталих запослених који су током протеклих 50 година својим знањем, посвећеношћу и резултатима изградили установу од националног значаја и међународног угледа.

"Истовремено, то је и потврда поверења које грађани Србије указују Институту, оцењујући га највишим оценама за квалитет здравствене заштите, организацију рада, пружене услуге и одсуство листа чекања", пише у саопштењу.

Велики број операција

Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" годинама уназад обавља већи број операција него сви остали кардиохируршки центри у Србији заједно, а по обиму рада сврстава се међу водеће центре у Европи.

Европски рекордер

У бројним процедурама био је европски рекордер, а први је у Србији и региону увео десетине савремених дијагностичких и терапијских метода које су значајно унаприједиле лијечење кардиоваскуларних болесника.

Национални институти за срце и крвне судове, као врхунске референтне установе у овој области, постоје у Њемачкој, Мађарској, Шпанији, Јапану, Кини, Русији, Сједињеним Америчким Државама, Сингапуру, Индонезији и другим земљама.

Национални институт за срце и крвне судове "Дедиње" биће национална референтна установа за најсложеније облике лијечења болести срца и крвних судова, едукацију лекара и медицинског кадра из земље и иностранства, као и за научноистраживачки рад највишег ранга, кажу из Владе Србије.

Институт је основала држава 1973. године, пише Танјуг.

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Тагови :

Дедиње

Србија

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