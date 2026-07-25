Српски бизнисмен преминуо након страшне несреће

Аутор:АТВ редакција
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Немања Микаћ, оснивач и извршни директор компаније ЕлевенЕс из Суботице, преминуо је неколико дана послије страшне несреће коју је доживио приликом скока падобраном.
Микаћ је основао и водио компанију ЕлевенЕс, једну од најнапреднијих европских компанија за развој ЛФП (литијум-гвожђе-фосфат) батеријских ћелија.
Сцена
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Компанија ЕлевенЕс из Суботице је прва у Европи у свом развојном центру радила на ЛФП призматичној батерији односно литијум гвожђе-фосфатној батерији.
Пре него што је основао ЕлевенЕс, Немања је десет година радио у компанији Al Pack Group, гдје је водио разне менаџерске пројекте, укључујући аквизицију и реструктурирање подружнице у Њемачкој. Микаћ је дипломирао напредно хемијско инжењерство на Imperial College у Лондону.
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