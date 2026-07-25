Бошњак: Смањен број погинулих у првих шест мјесеци

Аутор:АТВ редакција
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У првој половини ове године у саобраћајним несрећама у Републици Српској погинуло је 45 лица, што је за око 18 одсто мање него у истом периоду лани, а анализе показују да је најчешћи узрок неприлагођена брзина, изјавио је Срни Горан Бошњак из Агенције за безбједност саобраћаја Српске.
"У истом упоредном периоду број тешко повријеђених лица смањен је са 312 на 244, односно за 22 одсто", рекао је Бошњак, који у Агенцији обавља функцију вишег стручног сарадника за превентиву, планирање и вођење кампања на унапређењу безбједности саобраћаја.
Он је навео да су у првих шест мјесеци на подручју Републике Српске евидентиране 6.934 саобраћајне незгоде, што је повећање од око 17 одсто у односу на исти период лани, када је евидентирана 5.931.
"Иако је укупан број саобраћајних незгода повећан - важно је нагласити да је број најтежих посљедица смањен. Међутим, сваки изгубљени живот у саобраћају је ненадокнадив, због чега ће бити настављене активности на превенцији, едукацији и подизању нивоа безбједности свих учесника у саобраћају", указао је Бошњак.
Он је апеловао на све учеснике у саобраћају да буду одговорни и поштују саобраћајне прописе, јер безбједност у саобраћају у највећој мјери зависи од понашања сваког појединца.
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"Посебно је важно да возачи прилагоде брзину условима на путу, не управљају возилом под дејством алкохола, користе сигурносни појас и буду посебно опрезни према рањивим категоријама учесника у саобраћају", навео је Бошњак.
Он је подсјетио да и даље траје превентивна кампања "Лако је брзину смањити", чији је циљ подизање свијести возача о посљедицама неприлагођене и непрописне брзине.
"Анализе саобраћајних незгода из године у годину показују да је неприлагођена и непрописна брзина једна од најчешћих грешака возача која доводи до настанка саобраћајних незгода, а посебно утиче на тежину њихових посљедица. Зато је важно да возачи схвате да мања брзина значи већу могућност правовременог реаговања и смањење ризика од настанка незгода, нарочито оних са најтежим посљедицама", истакао је Бошњак.
Он је, подсјећајући да је у току сезона годишњих одмора и повећана фреквенција возила на путевима, позвао све учеснике у саобраћају на додатан опрез, стрпљење и поштовање саобраћајних прописа.
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