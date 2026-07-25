Ово је човјек који је извлачио отров из змија голим рукама, уједен више од 170 пута, а доживио је 100 година

Аутор:АТВ редакција
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Американац Бил Хаст деценијама је голим рукама извлачио отров из најопаснијих змија свијета. Уједен је више од 170 пута. Себе је годинама убризгавао разријеђеним отровом, доживио 100 година и крвљу спасио 21 особу.
Отров змија кључан је за прављење противотрова.
Да би се противотров направио, отров се мора прво извући из живе змије.
Најпознатији међу људима који то раде је био Американац Бил Хаст.
Хаст је 1947. године отворио установу под именом "Miami Serpentarium" на Флориди.
Била је то мјешавина лабораторије и туристичке атракције уз цесту.
Пред публиком је голим рукама хватао змије иза главе и тјерао их да убризгају отров у посуду.
У најбољим данима тај поступак понављао је и до сто пута дневно.
Године 1948. Хаст је почео нешто необично. Себи је убризгавао мале, разријеђене дозе змијског отрова. Циљ је био да тијело створи отпорност, па да га евентуални ујед не убије.
Временом је у ту мјешавину додао отров више од тридесет врста змија.
Бил Хаст био је уједен више од 170 пута и преживио. Себе је од 1948. имунизовао отровом, па је његова крв кориштена за спашавање 21 особе коју је ујела змија.
Та имунизација имала је неочекивану корист.
Када би негдје недостајало противотрова, Хастова крв, пуна антитијела, кориштена је за лијечење.
На тај начин помогао је да преживи 21 особа коју је ујела змија.
Једном је чак отпутовао у Венецуелу да дјечаку да своју крв, па су га тамо прогласили почасним грађанином.
Током каријере Хаст је био уједен више од 170 пута.
Гинисова књига рекорда уписала га је као човјека који је преживио највише уједа отровница, иако он тим рекордом није био поносан.
Отров је снабдијевао лабораторије које су правиле противотрове, а његов рад користио је и медицинским истраживањима.
Умро је 2011. године, у стотој години, природном смрћу. Цијели живот провео је с најсмртоноснијим животињама на планети, а отишао је у доби коју ријетко ко достигне, преноси Н1.
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