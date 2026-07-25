Вјенчала се у подне, породила се 3 сата касније

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Занимљиву причу подијелила је дјевојка Вања Васић на Тиктоку и побрала милионе прегледа.
Вања је објавила снимак из матичне канцеларије са вјенчања које је почело у 12 часова, а три сата касније родила је сина Бошка.
Ову лијепу и занимљиву причу погледало је преко милион корисника на Тиктоку и 400.000 на Инстаграму.
У објави на којој се види тренутак када млади брачни пар и будући родитељи склапају брак, Вања једва може да стоји. У опису снимка навела је "Матичарка је једва пристала да нас вјенча".
Матичарка на снимку који Вања објављује изговара: Честитам и водите је одмах у болницу
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