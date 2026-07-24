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Купаће се у новцу: Ова три знака до краја љета згрнуће богатство

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:23

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Купаће се у новцу: Ова три знака до краја љета згрнуће богатство
Фото: Unsplash

Ко ће се до краја љета купати у новцу? Астролози издвајају три хороскопска знака којима стижу велике финансијске прилике, пословни успјех и период благостања.

Неки људи као да су рођени да живе у изобиљу. Према астролозима, сам крај овог љета доноси посебно повољан период за три знака Зодијака, којима стижу велике финансијске прилике, боља зарада и неочекивани добици.

Три знака Зодијака могу очекивати право богатство – како у новцу, тако и у приликама, даровима и животном луксузу. Пред њима је период када могу да уживају у плодовима свог рада или чак неочекиваних срећних околности.

Ако сте међу њима, припремите се: звијезде вам широм отварају врата финансијског успјеха и доносе могућност да коначно остварите неке од жеља које сте дуго одлагали.

Бик: Новац долази кроз труд и паметне одлуке

За Бика, крај љета доноси идеалне прилике да додатно учврсти своју финансијску ситуацију. Вријеме је да се наплати упорност и све оно на чему сте дуго и посвећено радили.

Ако се бавите послом који захтијева стрпљење, креативност или добру организацију, сада је прави тренутак да покажете шта знате. Ваше способности неће проћи незапажено, а награда стиже кроз бољи посао, већи приход, нове клијенте или изузетно успјешан договор.

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Зарада ће вас инспирисати да радите још више, а у паузама ћете моћи себи да приуштите оно о чему сте раније само маштали. Биковима долази период финансијског напретка у којем ће труд коначно бити адекватно награђен.

Лав: Богатство долази кроз нове прилике

За Лава, крај љета доноси појачану енергију на пољу успјеха, важних контаката и финансијских могућности. Могуће је да се отворе врата која су дуго била затворена или да се појави особа која ће вам помоћи да идеје претворите у озбиљну зараду.

Пројекти, планови и идеје које сте дуго одлагали сада могу уродити плодом. Такође, могуће је да вам неко близак донесе прилику која ће потпуно промијенити ток ваших финансија.

Резултат? Могућност да инвестирате у свој сан – прелијеп дом, путовање, нови посао или нешто што сте дуго жељели. Пред Лавовима је период већег комфора и уживања у стварима које су им раније дјеловале недостижно.

Шкорпија: Финансијски добитак кроз друге људе

За Шкорпију, крај љета доноси могућност финансијских добитака кроз сарадње, партнерства и заједничке ресурсе. Новац може доћи кроз пословног партнера, љубавну везу, насљедство или изненадну прилику.

Повећање заједничког буџета, велики бонус, вриједан поклон или неочекивани добитак - све то може бити дио овог периода.

Такође, могуће је да вам неко помогне да дођете до нечега вриједног или да направите потез који ће вам дугорочно донијети сигурност. Очекује вас вријеме када ће се многе ствари лакше поклопити, а жеље бити много ближе остварењу.

Вријеме за памћење и уживање

За ова три знака предстоји период нових могућности, финансијског напретка и уживања у резултатима претходног труда.

Астролози вјерују да ће управо они током овог љета имати највише разлога за задовољство када је ријеч о новцу, успјеху и животном стандарду. Коначно ће моћи да живе у изобиљу и да без гриже савјести уживају у свему што су својим трудом или срећним околностима добили, преноси Крстарица.

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