Ватрогасци се боре са вареном стихијом: Два пожара код Требиња

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју села Хум и Котези активна су два пожаришта на којима припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, Ватрогасног друштва Ластва и Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница воде тешку и непрекидну борбу против ватрене стихије.
Гашење пожара додатно отежавају јак вјетар, који непрестано мијења правац и разбуктава ватру, као и миниран и изузетно неприступачан терен, због чега је приступ појединим дијеловима пожаришта изузетно ризичан и ограничен. Упркос томе, ватрогасци остају на терену и улажу максималне напоре да зауставе ширење пожара и заштите животе људи, имовину и природна богатства.
Друштво
Возачи, опрез: Нове камере и радари на путевима, ево на којим локацијама
"Апелујемо на грађане да не прилазе пожариштима, да не пале ватру на отвореном и да поштују упутства надлежних служби. Сваки неодговоран поступак може изазвати нове пожаре и додатно угрозити животе људи који се боре са ватреном стихијом. Наше екипе остају на терену све док пожари не буду у потпуности стављени под контролу", наводе ватрогасци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Тренутно на програму