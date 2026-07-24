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Ватрогасци се боре са вареном стихијом: Два пожара код Требиња

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:17

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Пожар код Требиња
Фото: АТВ

На подручју села Хум и Котези активна су два пожаришта на којима припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, Ватрогасног друштва Ластва и Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница воде тешку и непрекидну борбу против ватрене стихије.

Гашење пожара додатно отежавају јак вјетар, који непрестано мијења правац и разбуктава ватру, као и миниран и изузетно неприступачан терен, због чега је приступ појединим дијеловима пожаришта изузетно ризичан и ограничен. Упркос томе, ватрогасци остају на терену и улажу максималне напоре да зауставе ширење пожара и заштите животе људи, имовину и природна богатства.

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"Апелујемо на грађане да не прилазе пожариштима, да не пале ватру на отвореном и да поштују упутства надлежних служби. Сваки неодговоран поступак може изазвати нове пожаре и додатно угрозити животе људи који се боре са ватреном стихијом. Наше екипе остају на терену све док пожари не буду у потпуности стављени под контролу", наводе ватрогасци.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

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