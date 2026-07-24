Лавров: ШОС ће додијелити статус партнера за 17 земаља

Аутор:АТВ редакција
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Шангајска организација за сарадњу планира да обједини категорије партнера у дијалогу и посматрача у јединствени статус партнера ШОС-а, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Радили смо продуктивно. Ово је дио припрема за самит ШОС-а, који ће бити одржан ове јесени у Бишкеку. Нацрти докумената за лидере укључују стварање универзалног центра за рјешавање нових изазова и пријетњи, као и центра за борбу против криминала повезаног са дрогом", рекао је Лавров новинарима.
Он је најавио да ће тренутни партнери у дијалогу и посматрачи бити обједињени у јединствену категорију партнера ШОС-а.
Лавров је подсјетио да ШОС тренутно чини десет чланица, 15 партнера у дијалогу и два посматрача.
"Ових 17 земаља биће одсад партнери, надам се да се неће противити томе", додао је Лавров.
Шангајска организација за сарадњу је међународна организација основана 2001. године.
Њене чланице су Бјелорусија, Индија, Иран, Казахстан, Киргизија, Кина, Пакистан, Русија, Таџикистан и Узбекистан.
Партнери у дијалогу су Азербејџан, Јерменија, Бахреин, Египат, Камбоџа, Катар, Кувајт, Малдиви, Мјанмар, Непал, Уједињени Арапски Емирати, Саудијска Арабија, Турска, Лаос и Шри Ланка, а посматрачи су Авганистан и Монголија, преноси Срна.
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