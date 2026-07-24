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Стиже моћни ураган, доноси таласе опасне за живот: Хитно се огласили метеоролози

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:52

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Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ajit Solanki

Ураган Фаусто ојачао је у олују друге категорије изнад Тихог океана, а очекује се да ће се наредне недеље приближити Хавајским острвима, саопштили су данас амерички метеоролози.

Ризик од утицаја вјетра и падавина у том подручју расте, саопштио је Национални центар за урагане у Мајамију, додајући да је још рано да би се утврдила тачна локација, или потенцијална снага олује, пренео је АП.

Фаусто се налазио далеко од копна, око 2.090 километара западно од јужног врха мексичког полуострва Доња Калифорнија и око 2.575 километара источно од Хила на Хавајима, а максимална брзина вјетрова износила је око 161 километар на час.

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Центар за урагане је упозорио да би таласи које покреће Фаусто могли да буду опасни по живот, као и јаке повратне струје у појединим дијеловима јужне Калифорније.

Док се Фаусто кретао Тихим океаном, тропска олуја Берта се кретала дуж обале Мексичког залива.

Ова олуја је донијела јаке таласе и поплаве у јужне делове Луизијане и Тексаса када је јуче, по други пут, захватила копно.

Касније синоћ, Центар за урагане је објавио да је Берта ослабила и нестала, преноси Курир.

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Олуја

невријеме

Ураган Фаусто

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