Logo

Песков: Русија наставља СВО до потпуне побједе

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:43

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Русија ће наставити Специјалну војну операцију све до потпуне победе уколико не буде реалних изгледа за мирно рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У условима одсуства мировних перспектива, ићи ћемо до краја, до потпуне побједе", рекао је Песков у интервјуу за Павла Зарубина.

Он је нагласио да Русија наставља да остварује своје циљеве војним средствима, али да политичко и дипломатско рјешење остаје приоритет Москве.

Коментаришући изјаву америчког државног секретара Марка Рубија да су за рјешавање украјинског сукоба потребне нове идеје и приједлози, Песков је поручио да је Русија спремна да разматра иницијативе Вашингтона.

"Чекаћемо нове предлоге. Американци су искрени – и предсједник Доналд Трамп и његови преговарачи – у жељи да формулишу варијанте које би биле прихватљиве за све", рекао је Песков.

хапшење, лисице

Свијет

Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

Према његовим ријечима, Москва је отворена за предлоге и разговоре о Украјини, али само уколико су прихватљиви за Русију.

Песков је додао да Русија узима у обзир наставак америчких испорука оружја Украјини, али да истовремено намјерава да искористи, како је навео, "дуализам" у политици администрације Доналда Трампа.

"Тај дуализам треба да искористимо у делу који одговара нашим интересима, а нашим интересима у потпуности одговара жеља америчке стране да допринесе мирном рјешавању сукоба", истакао је портпарол Кремља, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

1 ч

0
ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу

Фудбал

ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу

1 ч

0
Bazen skakanje djeca

Србија

Докторка упозорила на највеће опасности на купалиштима: Може бити кобно

1 ч

0
Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.

Свијет

Нико није слутио да је у опасности: Нови детаљи о убиству Српкиње у Даласу

1 ч

0

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

1 ч

0
Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.

Свијет

Нико није слутио да је у опасности: Нови детаљи о убиству Српкиње у Даласу

1 ч

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: ШОС ће додијелити статус партнера за 17 земаља

2 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

3 ч

0

  • Најновије

16

14

Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

16

04

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

15

58

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

15

47

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

15

42

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима