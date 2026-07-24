Песков: Русија наставља СВО до потпуне побједе

Аутор:АТВ редакција
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Русија ће наставити Специјалну војну операцију све до потпуне победе уколико не буде реалних изгледа за мирно рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"У условима одсуства мировних перспектива, ићи ћемо до краја, до потпуне побједе", рекао је Песков у интервјуу за Павла Зарубина.
Он је нагласио да Русија наставља да остварује своје циљеве војним средствима, али да политичко и дипломатско рјешење остаје приоритет Москве.
Коментаришући изјаву америчког државног секретара Марка Рубија да су за рјешавање украјинског сукоба потребне нове идеје и приједлози, Песков је поручио да је Русија спремна да разматра иницијативе Вашингтона.
"Чекаћемо нове предлоге. Американци су искрени – и предсједник Доналд Трамп и његови преговарачи – у жељи да формулишу варијанте које би биле прихватљиве за све", рекао је Песков.
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Према његовим ријечима, Москва је отворена за предлоге и разговоре о Украјини, али само уколико су прихватљиви за Русију.
Песков је додао да Русија узима у обзир наставак америчких испорука оружја Украјини, али да истовремено намјерава да искористи, како је навео, "дуализам" у политици администрације Доналда Трампа.
"Тај дуализам треба да искористимо у делу који одговара нашим интересима, а нашим интересима у потпуности одговара жеља америчке стране да допринесе мирном рјешавању сукоба", истакао је портпарол Кремља, преноси РТ Балкан.
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