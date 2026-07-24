Зукан Хелез под лупом: Милиони на стимулације, а војницима мањи мадраци

Аутор:АТВ редакција
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Ревизија МО БиХ открила ненамјенско трошење новца, Зукан Хелез под лупом: Спорне стимулације до 1.263 КМ, скупља репрезентација и пропусти у набавкама за војнике.
Исплаћивање мјесечних стимулација запосленима и до 1.263 марке без детаљних образложења, потрошња више новца за репрезентацију него што је планирано, те пропусти у набавкама шљемова и мадраца за војнике, само су неке од замјерки које су ревизори открили чешљајући финансијски извјештај Министарства одбране БиХ за прошлу годину, пише Глас Српске.
Канцеларија за ревизију институција БиХ дала је Министарству одбране БиХ, на чијем је челу Зукан Хелез, мишљење са резервом о усклађености прописа за прошлу годину, јер ова институција није предузимала активности на усаглашавању Правилника о унутрашњем уређењу с одлукама Савјета министара БиХ.
На бруто плате и накнаде армије запослених у ресору одбране потрошено је прошле године 258,23 милиона КМ или 99,32 одсто одобреног буџета. Од тог износа, на нето плате и накнаде отишло је 147,96 милиона, порезе и доприносе додатних више од 108 милиона, док су стимулације запослених појеле 1,93 милиона марака народног новца.
Када је ријеч о новчаним наградама њима је прошле године обрадовано чак 3.904 запослена, за шта је потрошено 180.915 КМ више него годину раније.
- Појединачне мјесечне нето исплате кретале су се у распону од 100 КМ до 1.263 КМ, док су се појединачне годишње исплате кретале у распону од 100 КМ до 4.490 КМ. Анализом садржаја појединачних рјешења о исплати можемо закључити како су одређена образложења уопштена и иста за већину запослених, без детаља - навели су ревизори.
Ресору којим руководи Хелез изгледа је мало 300.000 КМ за репрезентацију, колико им је правилником утврђен максимални годишњи износ.
- Укупни издаци за репрезентацију износили су 332.737 КМ марака. Прекорачење планираног износа за ове намјене указује на слабости у управљању трошковима, због чега је потребно успоставити ефикасније механизме контроле - савјетовали су ревизори.
У Хелезовом ресору утврђени су и пропусти код плаћеног одсуства, јер је Министарство запосленима одобравало кориштење до шест дана плаћеног одсуства годишње ради задовољења вјерских, односно традицијских потреба, а не два дана како је прописано законима.
У ресору одбране није се штедјело ни на путовању па је тако за путне трошкове спискано 4,36 милиона марака новца пореских обвезника, успут чинећи одређене пропусте јер су ревизори утврдили да у неким случајевима није достављана сва документација потребна за обрачун путних трошкова која се прилаже уз путни налог.
Пропусти су утврђени и код набавки шљемова, мадраца и хране за припаднике Оружаних снага БиХ.
Министарство одбране уговор за набавку шљемова са изабраним понуђачем није потписало на вријеме, док је путем отвореног поступка набавило војничке мадраце и деминерске траке, али је у тендерској документацији изоставило димензије мадраца. Наиме, набавка је покренута на основу реферата чији је саставни дио био и спецификација којом је предвиђена набавка 383 мадраца димензија 190x80 центиметара.
Међутим, изабрани понуђач је тек током реализације уговора дефинисао и испоручио двије различите димензије мадраца (200 комада 190x80 цм и 183 комада 180x80 цм).
- Недостатак дефинисаних димензија у тендерској документацији указује да набавка није извршена у складу са стварним потребама уговорног органа које су специфициране у реферату за покретање уговарања. Овакав приступ може довести у питање поштовање принципа транспарентности и једнаког третмана понуђача - нагласили су ревизори.
Пропусте су ревизори утврдили и код набавке хране за Оружане снаге БиХ, вриједне 4,68 милиона КМ. Од планираног 31 лота, чак 18 је поништено, јер понуде нису испуњавале услове из тендерске документације.
Ревизори су упозорили да Министарство одбране код ове набавке није прецизно дефинисало техничке захтјеве у вези са ХАЦЦП сертификатима за храну, воће и поврће.
- Недовољно прецизно дефинисани технички захтјеви у тендерској документацији могу довести до различитог тумачења услова од стране понуђача, што повећава ризик од неправилне евалуације понуда, подношења жалби и нарушавања принципа транспарентности и једнаког третмана у поступцима јавних набавки - наводе ревизори.
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