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Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 16:14

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Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности
Фото: X / Savo Minic

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да све што се ради у Српској има смисла само ако је због дјеце и њихове будућности.

"Дјечије `хвала` је највећа награда. Цртеж који су ми поклонили малишани из вртића "Невен" у Вишеграду уљепшао ми је дан", објавио је Минић на "Инстаграму" уз фотографију на којој држи урамљене дјечије цртеже.

Минић је током боравка у Вишеграду посјетио вртић "Невен" за чије је проширење Влада Републике Српске обезбиједила милион КМ.

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Тагови :

Саво Минић

Дјеца

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