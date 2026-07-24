Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да све што се ради у Српској има смисла само ако је због дјеце и њихове будућности.
"Дјечије `хвала` је највећа награда. Цртеж који су ми поклонили малишани из вртића "Невен" у Вишеграду уљепшао ми је дан", објавио је Минић на "Инстаграму" уз фотографију на којој држи урамљене дјечије цртеже.
Дјечије „хвала“ је највећа награда. Једна Ленка и њени другари из вртића „Невен“ су ми уљепшали дан. pic.twitter.com/YsyUIN40Mw— Саво Минић (@minic_savo) July 24, 2026
Минић је током боравка у Вишеграду посјетио вртић "Невен" за чије је проширење Влада Републике Српске обезбиједила милион КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
12
19
06
18
59
18
58
18
48
Тренутно на програму