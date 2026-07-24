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Преминуо Бранко Сузић

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 11:03

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Преминуо Бранко Сузић
Фото: Pixabay

Почасни предсједник Савеза слијепих Републике Српске Бранко Сузић преминуо је у Лакташима у 70 години живота.

Сузић је био предсједник Савеза до прошлогодишњих избора у овој организацији, када се повукао са свих функција из здравствених разлога, саопштено је из Савеза слијепих Републике Српске.

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Бранко Сузић је преминуо јуче, а биће сахрањен сутра у гробљу у Клашницама у 15.00 часова, преноси Глас Српске.

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Тагови :

Преминуо Бранко Сузић

Савез слијепих Републике Српске

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