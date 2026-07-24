Преминуо Бранко Сузић

Аутор:АТВ редакција
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Почасни предсједник Савеза слијепих Републике Српске Бранко Сузић преминуо је у Лакташима у 70 години живота.
Сузић је био предсједник Савеза до прошлогодишњих избора у овој организацији, када се повукао са свих функција из здравствених разлога, саопштено је из Савеза слијепих Републике Српске.
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Бранко Сузић је преминуо јуче, а биће сахрањен сутра у гробљу у Клашницама у 15.00 часова, преноси Глас Српске.
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