Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки гигант у производњи батерија, компанија Варта, ових дана се суочава са великим реструктурирањем. Група кључних повјерилаца жели да издвоји сегмент пословања са кућним батеријама и пренесе га у нову власничку структуру.
Према ријечима повјерилаца, ово је најперспективнији начин да се сачувају макар дијелови ове познате компаније.
Такозвана "ад-хок група" повјерилаца обухвата Дојче банку и неколико великих финансијских инвеститора који сада покушавају да преузму контролу над ситуацијом.
Повјериоци оправдавају овај заокрет изразито напетом финансијском ситуацијом компаније из Елвангена. Независна анализа консултантске куће показала је да је компанији хитно потребна оперативна ликвидност у износу од више десетина милиона евра, што указује на озбиљан недостатак средстава за текуће пословање. Поред тога, неопходан је и додатни капитал како би се обезбједила дугорочна одрживост.
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И поред интензивних разговора, још увијек није пронађен инвеститор нити трећа страна спремна да обезбједи потребна средства. Због тога група сада намјерава да искористи своја уговорна права из споразума о финансирању реструктурирања из двије хиљаде двадесет четврте године. Међутим, спровођење овог плана и даље зависи од регулаторних и других одобрења.
Варта се још прије двије године суочавала са егзистенцијалном кризом. Како би избјегла банкрот, компанија је у јулу прошле године покренула поступак реструктурирања у складу са њемачким Законом о стабилизацији и реструктурирању предузећа. У оквиру тог процеса, дотадашњи деоничари су напустили компанију, а почетком априла саопштено је да је реорганизација успјешно завршена.
Ипак, најновији планови повјерилаца јасно указују на то да претходно реструктурирање није дало очекиване резултате.
Аустријски предузетник и сувласник Варте, Михаел Тојнер, наводи да намјерава да настави са управљањем дијеловима компаније, али је истакао да би то било могуће једино уз додатне поступке реструктурирања и веома оштре резове.
Тојнер је такође критиковао потезе банака које су финансирале пословање. Међутим, признао је да је након губитка кључног клијента – америчке компаније Епл – било јасно да Варта не може да настави рад у постојећем облику.
Епл је у мају раскинуо вриједан уговор о испоруци дугмастих батерија за њихове познате бежичне слушалице, чија се производња убудуће сели у Кину. Због тога ће Вартин погон у Неордлингену у Баварској, који запошљава око три стотине педесет људи, бити затворен у октобру.
Тојнер је нагласио и изузетно тешке услове за производњу батерија на европском тлу, поручивши да високе цијене енергије, високи трошкови рада и други недостаци чине развој ове индустрије у Европи огромним изазовом у поређењу са Азијом, преноси Курир.
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