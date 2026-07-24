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Два брата ухапшена након убиства у Бару: Познато шта је претходило обрачуну

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:07

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Баранин М. А. убијен је јутрос у пуцњави у том граду, а полиција је одмах након убиства привела двије особе - браћу Д.И. И Д.И.

Полиција вјерује да је убиству претходила туча, а након што су браћа приведена код једног од њих је пронађено и ватрено оружје.

"Службеници Одјељења безбједности Бар су непосредно након извршења кривичног дела ставили под контролу две особе - Д.И. и Д.И, за које постоји основана сумња да су учествовале у догађају који је претходио убиству М.А", наводи се у саопштењу Управе полиције Црне Горе.

"Полиција је обавестила вишег државног тужиоца у Подгорици, који ће извршити увиђај, а по чијем налогу се предузимају даље мере и радње ради расвјетљавања свих околности догађаја. Сумња се да је употреби ватреног оружја претходио физички сукоб између наведених особа, током којег су и осумњичени задобили повреде", пише у саопштењу.

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Према незваничним информацијама убиство се догодило у близини аутобуске и жељезничке станице у Бару.

Како наводе Вијести, браћа Д.И и Д. И. помињу се у евиденцијама Управе полиције (УП) и Агенције за националну безбедност (АНБ) још од почетка 2000-их година, када је Бар био подељен између неколико јаких криминалних кланова.

Према некадашњем полицијском документу "Бела књига", група, за коју се верује да припадају приведена браћа, третирана је као посебна екипа у Бару, јер нису били директно подређени тада најјачим барским клановима.

Браћа су преживјела више оружаних обрачуна. У засједи на семафору 2002. године тешко су рањени у Бару.

Непознати нападачи пуцали су из аутоматске пушке на њихово возило, а за тај напад био је оптужен М. В, из Колашина, али је 2012. године правоснажно ослобођен оптужби. Д.И је 2013. године осуђен пред Вишим судом у Подгорици због покушаја убиства А. С.

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Инцидент се догодио у оквиру ранијих уличних обрачуна у Бару, а пресуда је донијета након што је од догађаја прошло чак 17 година.

Извјештаји безбедносних служби посљедњих година показују да је ова криминална група значајно изгубила утицај и да више не постоји као организована формација.

(Телеграф)

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Тагови :

Убиство

Црна Гора

Пуцњава

хапшење

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